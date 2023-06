La dernière bande-annonce de Forza Motorsport a été diffusée en avant-première lors du Xbox Games Showcase. Cette nouvelle vidéo met l'accent sur le partenariat avec General Motors et sa Chevrolet Corvette E-Ray et sa Cadillac Racing V-Series.R Race Car.

La Chevrolet et la Cadillac seront les véhicules qui orneront la couverture de Forza Motorsport. La vidéo commence avec la V-Series.R sur la piste, en compétition avec d'autres voitures de course.

Ensuite, il y a une course sur un circuit qui semble avoir un tracé ovale, ce qui conviendrait parfaitement aux courses de stock-cars.

Le circuit suivant semble être celui de Suzuka. Plus loin, on aperçoit brièvement ce qui semble être le célèbre virage de l'Eau Rouge du circuit de Spa-Francorchamps. Un court extrait montre également un morceau du circuit du Mans.

Cette courte bande-annonce n'est pas le dernier aperçu de Forza Motorsport avant le lancement du jeu, le 10 octobre prochain. Une présentation de la campagne carrière solo aura lieu le 13 juin.

Forza Motorsport sera lancé avec plus de 500 voitures, dont plus de 100 seront entièrement nouvelles pour le jeu. De plus, Turn 10 Studios, le développeur, va enrichir le roster avec des machines plus spécifiques à la course que jamais. Si cela ne suffit pas, plus de 800 améliorations seront disponibles pour la personnalisation des véhicules.

Bien entendu, ces voitures ne serviraient à rien si elles n'étaient pas accompagnées d'un bon circuit. Forza Motorsport propose 20 circuits, dont cinq sont inédits dans la série. Un clip précédent a révélé deux d'entre eux: Hakone au Japon et le circuit de Kyalami en Afrique du Sud.

Les graphismes devraient également être meilleurs que jamais. Les développeurs promettent la possibilité de jouer en 4K à 60 images par seconde, et ce grâce au ray tracing qui permet de créer des effets de lumière encore plus réalistes. Une nouvelle fonction "heure du jour" permet aux joueurs de commencer une course pendant la journée et de la faire basculer dans la nuit. Pour un meilleur son, le jeu prend en charge le Dolby Atmos, qui ajoute une couche de hauteur au bruit en plus de la projection habituelle de gauche à droite.

Le nouveau jeu disposera d'aides à la conduite supplémentaires afin d'être plus accessible aux utilisateurs. Par exemple, les aides à la conduite pour les aveugles aident les joueurs aveugles ou malvoyants. Elle ajoute des signaux audio pour aider les utilisateurs à naviguer sur les pistes sans avoir besoin de tout voir. Le système One Touch Driving aide les personnes qui ont des difficultés à appuyer sur plusieurs boutons simultanément, à saisir une manette ou à maintenir la pression sur les boutons.

La vidéo ci-dessous date de juin 2022 et montre davantage de gameplay.