Alors que l'excitation monte à l'approche de l'édition du centenaire des 24 Heures du Mans, les fans d'Endurance vont avoir l'occasion de faire entendre leur voix au sujet de la discipline.

L'Automobile Club de l'Ouest (ACO), Le Mans Endurance Management, promoteur du Championnat du monde d'Endurance de la FIA (FIA WEC) et Motorsport Network lancent aujourd'hui le Sondage Mondial 2023 des Fans du FIA WEC, qui vise à recueillir l'avis des fans de sport auto du monde entier sur cette discipline. Le sondage est proposé en 11 langues sur le site phare du groupe Motorsport Network qu'est Motorsport.com, et les résultats seront analysés par Iris Sport, spécialiste des données sur en sports mécaniques.

À l'heure d'annoncer ce sondage mondial auprès des fans au Mans, Frédéric Lequien, directeur général du FIA WEC, a déclaré : "Les fans du monde entier font de notre sport ce qu'il est. En ce week-end de course historique, alors que nous célébrons les 100 ans des 24 Heures du Mans et que nous accueillons la nouvelle ère des Hypercars, nous voulons comprendre ce que pensent nos fans et comment ils jugent le WEC."

"C'est le meilleur moyen pour nous de prendre des décisions stratégiques sur la façon dont nous développons notre sport pour qu'il reste attrayant et divertissant pour notre public. En utilisant la puissance de Motorsport Network, nous serons en mesure d'atteindre les fans du monde entier, ce qui nous fournira un retour inestimable sur ce que notre public attend de notre sport et sur les domaines que nous pouvons améliorer à l'avenir."

Le FIA WEC et Motorsport Network s'associent pour un grand sondage.

Il s'agit de la deuxième enquête mondiale menée pour le FIA WEC auprès de ses fans, après celle de 2017. Motorsport Network est leader dans ce domaine, ayant récemment réalisé des sondages mondiaux auprès des fans en partenariat avec la F1™ (octobre 2021), les NTT INDYCAR Series (février 2022) et le MotoGP™ (septembre 2022). Plus de 330 000 passionnés de 197 pays ont fait entendre leur voix à travers ces trois enquêtes.

En plus d'identifier les pilotes, les équipes et les circuits préférés des fans, l'enquête du WEC vise à recueillir leurs commentaires sur un large éventail de sujets. Parmi eux, les habitudes de visionnage, le fait d'assister aux courses sur place et la manière dont les médias sont consommés. Les fans vont pouvoir exprimer leur opinion sur des changements futurs pour améliorer la discipline, ainsi que leurs idées sur les questions clés en dehors de ce qui se passe sur les circuits. Des questions portent également sur l'engagement des fans et sur la croissance des jeux vidéo et de l'eSport.

Le public des 24 Heures du Mans.

"Nous sommes impatients de connaître l'avis des fans de courses d'Endurance du monde entier. Ayant récemment réalisé des sondages à grande échelle pour la Formule 1, le MotoGP™ et l'INDYCAR, nous comprenons l'importance des enquêtes mondiales de fans pour les détenteurs de droits et les organisateurs de grands championnats de courses, qui peuvent utiliser les résultats comme une boussole pour l'avenir de leur sport", a déclaré James Allen, président de Motorsport Network et chef de file du projet Sondage Mondial des Fans.

"Le FIA WEC et sa légendaire course des 24 Heures du Mans constituent l'un des défis sportifs les plus anciens au monde. Nous disposons des données de la dernière enquête de 2017, mais beaucoup de choses ont changé depuis et nous sommes maintenant au début de ce qui promet d'être une ère passionnante pour les courses d'Endurance, avec les incroyables Hypercars. Nous sommes impatients de voir les résultats."

Le Sondage Mondial 2023 des Fans du FIA WEC est ouvert à toute personne âgée de plus de 16 ans et se déroulera pendant quatre semaines, à partir du 8 juin. Les principaux résultats en seront annoncés plus tard dans la saison.

Pour répondre à l'enquête, cliquez ici : https://fiawec-global-fan-survey-2023.motorsportnetwork.com/