Lamborghini fête ses 60 ans de présence dans le secteur automobile en 2023. Pour marquer cet anniversaire majeur au Japon, la marque a réuni 251 véhicules pour une parade autour du circuit de Suzuka. Des représentants du Guinness World Records étaient présents à l'événement et ont certifié le cortège comme étant le "Plus grand défilé de voitures Lamborghini".

Les véhicules de la parade couvraient toute l'histoire de Lamborghini. De l'emblématique Miura à la récente Countach LPI 800-4.

De plus, Lamborghini présentait des machines particulièrement importantes. Une 350 GT, une Islero et une Countach étaient là pour montrer le travail de restauration du département Polo Storico de la marque. La division de personnalisation Ad Personam a construit une réplique du Lamborghini Lounge Tokyo où les clients japonais peuvent spécifier les touches spéciales pour leurs véhicules uniques.

Étant donné que des centaines de propriétaires étaient réunis, Lamborghini a également profité de cet événement pour présenter en avant-première la Huracan Sterrato pour le marché japonais. Ce modèle à l'allure robuste est doté d'une suspension relevée, d'une voie plus large, de plaques de protection et de pneus tout-terrain à roulage à plat Bridgestone Dueler AT002 fabriqués sur mesure. Le V10 de 5,2 litres développe 602 ch et 560 Nm de couple. Une écope sur le toit dirige l'air vers le moteur. La marque n'a l'intention d'en fabriquer que 1 499 exemplaires pour le monde entier.

La Huracan STO Time Chaser_111100 et la sculpture Time Gazer étaient également exposées à l'événement de Suzuka. Elles sont le fruit d'un récent partenariat entre Lamborghini et l'artiste japonais Ikeuchi.

Le département Polo Storico de a récemment organisé une autre partie de la célébration du 60e anniversaire de Lamborghini lors de l'événement "The Ice" sur un lac gelé à Saint-Moritz, en Suisse. La division a apporté l'unique Miura P400 S "Millechiodi" avec une carrosserie révisée en hommage à la Miura Jota.