Imaginez une Lamborghini Huracán STO transformée, par un étrange saut spatio-temporel, en voiture de course futuriste destinée à un monde cyberpunk apocalyptique.

On ne sait pas véritablement à quoi pourrait ressembler cette transposition mais l'artiste japonais Ikeuchi en a livré sa version : en collaboration avec le constructeur italien, il a créé une œuvre d'art intitulée Huracán STO Time Chaser_111100, pour célébrer les 60 ans de Lamborghini.

Galerie: Lamborghini Huracán STO Time Chaser_111100

L'artiste a fait part de sa volonté d'être "en avance sur son temps et de rompre avec le moule du passé, en restant influencé par l'héritage de Lamborghini avec des références chromatiques claires aux couleurs originelles des modèles anniversaires précédents sur l'ensemblede la voiture et en utilisant 111100 dans le nom, code binaire du nombre 60."

Concrètement, Ikeuchi a pioché dans des pièces d'anciens modèles anniversaires comme la Lamborghini Countach 25° Anniversario, la Lamborghini Diablo SE30, la Lamborghini Murciélago 40° Anniversario et la Lamborghini Aventador LP-720-4 50° Anniversario. Il a également incorporté son style futuriste "cyber-industriel" à la Huracán STO.

Ikeuchi a également utilisé beaucoup de ces composants pour une deuxième œuvre d'art pour le 60e anniversaire de Lamborghini, plus abstraite et dans un style "animé robot", appelée Time Gazer.

À première vue, ce Time Gazer ressemble à une Lamborghini "décomposée", une cage métallique reprenant une grande partie de la marque, dans une volonté d'associer le passé, le présent et le futur de la marque.

Stephan Winkelmann, PDG d'Automobili Lamborghini, a commenté la collaboration artistique avec Ikeuchi :

Atteindre une étape aussi importante que ce 60e anniversaire permet de réaffirmer la volonté de Lamborghini de continuer à se développer comme une marque audacieuse et non conventionnelle, qui se remet toujours en question."

"Nous sommes très fiers de présenter ce chef-d'œuvre en collaboration avec IKEUCHI à l'occasion de ce 60e anniversaire qui marquera l'Histoire. La Lamborghini Huracán STO Time Chaser_111100 associe tradition et innovation, le passé et l'avenir, et incarne à la perfection les valeurs de Lamborghini.

Ikeuchi a pour sa part déclaé :

"C'est un honneur de collaborer avec une marque comme Automobili Lamborghini, surtout pour son 60e anniversaire. C'est une marque qui essaie toujours de façonner l'avenir et de renoncer au statu quo, ce que j'essaie aussi de faire dans mon art. Les modèles 'Time Gazer' et 'Time Chaser' ont été créés en combinant des pièces originales de modèles des précédents anniversaires et se veulent une célébration de l'histoire de Lamborghini depuis ses premières années, dans le but de la rendre immortelle à l'avenir."