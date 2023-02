Le 6 mai 1963, l'Automobili Lamborghini naissait à Sant'Agata Bolognese. C'est ainsi qu'est né officiellement le rêve de Ferruccio Lamborghini d'entrer dans le monde des voitures de sport, alors dominé par quelques marques, en tant que véritable constructeur.

En 2023, l'entreprise fête ses 60 ans avec de nombreuses initiatives sur les circuits du monde entier, mais pas seulement. L'objectif est de faire participer le plus grand nombre de fans possible, à la fois pour se souvenir du passé de ce nom glorieux mais aussi pour anticiper l'avenir, de plus en plus électrifié. Alors mettez-vous à l'aise car la liste des activités est vraiment longue.

Hiver 2023

Les célébrations du 60e anniversaire du Taureau ont débuté le 19 janvier avec l'inauguration du Musée de Sant'Agata Bolognese, entièrement rénové pour l'occasion afin d'accueillir l'exposition intitulée The Future Began In 1963.

Sont exposées tout au long de l'année 19 Lamborghini qui ont marqué l'histoire de la marque et au-delà, des modèles qui sont devenus de véritables icônes de la sportivité, de la performance et de la technologie, répartis en trois grands domaines thématiques, nommés Héritage, Contemporain et Few-Off.

Le Walk of Fame du musée Lamborghini

Les célébrations hivernales se poursuivent en février avec le Lamborghini Day Japan - 60th anniversary prévu le 23 février au Japon sur le circuit de Suzuka. Il s'agit du premier événement international de la série, dont l'objectif est de réunir des centaines de passionnés et de collectionneurs du Pays du Soleil Levant, l'un des marchés les plus importants de l'entreprise.

Le Lamborghini Club Japon

Printemps 2023

Le printemps de Lamborghini s'ouvre le 29 avril au Royaume-Uni avec le Lamborghini Day UK, un événement spécial organisé sur le circuit de Silverstone avec plus de 300 propriétaires de supercars et d'hypercars de la marque.

Les célébrations du 60e anniversaire de l'Automobili Lamborghini au Royaume-Uni

Parallèlement, en Italie, le 60th Anniversary Tour se termine le 28 mai à la Piazza Maggiore de Bologne, lors d'un deuxième événement appelé Concorso In Piazza.

Il s'agit d'un véritable concours d'élégance ouvert au public, mettant en scène des centaines de Lamborghini et leurs collectionneurs venus du monde entier, toujours dans le but de célébrer la grande histoire de la marque.

La Lamborghini Miura à Bologne La Lamborghini Miura à Bologne La Lamborghini Miura à Bologne

Été 2023

Les festivités pour l'été 2023 s'ouvrent pour la marque en Amérique, le marché le plus important de tous, avec le Giro 60e Anniversaire, une réplique du Giro italien.

En septembre, Lamborghini se déplace ensuite en Chine continentale, son deuxième marché le plus important, avec l'événement Giro China, qui en est à sa neuvième édition. Comme chaque année, à cette occasion, plus de 100 propriétaires et passionnés de Lamborghini se réunissent.

Lamborghini en Chine

Le même mois, le Polo Storico d'Automobili Lamborghini, c'est-à-dire la section de l'entreprise qui s'occupe de la protection, de la préservation et de la restauration des voitures classiques, organise le 60th anniversary Polo Storico Tour, réservé aux voitures anciennes.

Automne 2023

La dernière partie de l'année pour Lamborghini est la plus importante, car elle est consacrée aux plus grands événements. L'automne 2023 s'ouvre en octobre sur le circuit de Vallelunga près de Rome, avec le tout premier Lamborghini Festival, un nouveau grand événement ouvert à tous les passionnés et pour lequel des informations plus détaillées arriveront dans les prochains mois.

Mais ce n'est pas tout : en novembre, toujours à Vallelunga, l'entreprise conclura cette série de célébrations par la Grande Finale du Super Trofeo Lamborghini, le championnat monotype réservé à la Huracán Super Trofeo EVO2 qui réunit chaque année des voitures de trois continents.

Les célébrations du 60e anniversaire de l'Automobili Lamborghini

Des informations plus précises seront fournies par l'entreprise dans le courant de l'année.

Le calendrier complet des événements Lamborghini 2023

Hiver 2023 Lieu de l'événement Nom de l'événement Pays 19 janvier Musée de St. Agatha L'avenir commence en 1963 Italie 23 février Circuit de Suzuka Journée Lamborghini au Japon Japon Printemps 2023 Lieu de l'événement Nom de l'événement Pays 29 avril Circuit de Silverstone Journée Lamborghini UK Royaume-Uni 28 mai Bologne 60e anniversaire du Giro Italie Été 2023 Lieu de l'événement Nom de l'événement Pays À DÉTERMINER États-Unis Tournée du 60e anniversaire États-Unis Septembre Chine Giro Chine Chine Septembre Sant'Agata Bolognese 60e anniversaire du Polo Storico Tour Italie Automne Lieu de l'événement Nom de l'événement Pays Octobre Circuit de Vallelunga - Rome Festival Lamborghini Italie Novembre Circuit de Vallelunga - Rome Lamborghini Super Trofeo Italie

