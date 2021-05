Comme le temps passe vite. Voilà un poncif qui s'applique particulièrement bien quand on regarde dans le rétroviseur de Lamborghini et que l'on se dit que cela fait déjà presque 7 ans que la Huracan Super Trofeo a été dévoilée. Il aura fallu attendre trois ans de plus pour que Lamborghini présente la version EVO de sa machine V10 réservée à la piste. Et voici que cette dernière reçoit une nouvelle mise à jour !

Nommée à juste titre Huracan Super Trofeo EVO2, la nouvelle création de la division sport automobile de Lamborghini fera ses débuts sur piste dès la saison 2022. La principale priorité lors du développement a été de peaufiner l'aérodynamisme pour rendre la carrosserie encore plus élégante qu'elle ne l'était déjà. Des feux LED plus fins à l'avant et à l'arrière ont également été installés, toujours en conservant le thème du design hexagonal de la marque.

La lèvre du spoiler avant fusionne avec les ailettes en fibre de carbone pour établir un lien visuel avec la Super Trofeo Omologata, l'ultime Huracan homologuée pour la route qui cherche actuellement à établir un record du tour du Nürburgring. Les nouvelles prises d'air optimisent le flux encore plus qu'auparavant, tout comme l'aileron arrière en fibre de carbone (probablement) que même Thomas Pesquet doit pouvoir distinguer de là-haut ! Quant aux éléments qui entourent les nouveaux feux arrière, ils ne sont pas sans prendre inspiration auprès de la feu Countach.

L'EVO2 ne se limite pas à un ensemble aérodynamique revu et corrigé. Lamborghini Squadra Corse a également apporté des modifications aux panneaux de la carrosserie. Par exemple, les matériaux plastiques ont été remplacés par de la fibre de carbone pour les panneaux des longerons et les appendices arrière. Quant aux ailes arrière, elles sont désormais constituées d'un seul élément qui inclut une partie du spoiler latéral afin de créer une zone plus lisse.

On distingue des disques en acier à travers les roues avant, lesquels mesurent désormais 390 mm, soit 10 mm de plus que sur la Huracan Evo. Les étriers ont également été modifiés et disposent de plaquettes à plus grande surface pour une meilleure performance au freinage. Quant au glorieux moteur, il s'agit toujours du V10 atmosphérique de 5,2 litres, lequel envoie 612 chevaux aux roues arrière via une boîte séquentielle à six rapports.

Lamborghini exposera la Huracan Super Trofeo EVO2 lors de la deuxième manche de la série Super Trofeo Europe au Castellet, en France, sur le circuit Paul Ricard, le 28 mai 2021. Les prix pour le marché européen commencent à 250'000 € (306 000 $) avant taxes et ceux qui possèdent la version Evo pourront obtenir un kit de conversion aux spécifications EVO2 dès le début de l'année prochaine.

Depuis le lancement de la Huracan Super Trofeo en 2014, Lamborghini a fabriqué plus de 400 exemplaires et Squadra Corse pense que la sortie de l'EVO2 alimentera encore la popularité de la voiture de course pour atteindre 500 unités dans quelques années.