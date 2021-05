Avec 4391 unités livrées, l'Urus fut le modèle le plus vendu en 2020 chez Lamborghini. Le super-SUV a été une fois de plus le véhicule le plus important pour la marque italienne, représentant plus de la moitié des ventes globales de Lambo.

Trois ans après ses débuts, l'Urus s'apprête à subir un rafraîchissement de milieu de vie qui devrait lui permettre de rester frais et en bonne position face à la concurrence pendant encore trois ou quatre ans. Il devrait faire ses débuts l'année prochaine.

Nos photographes ont surpris l'Urus Evo en train de faire des essais à grande vitesse sur le Nürburgring. Nous ne pouvons pas juger de sa vitesse réelle en regardant simplement les photos ci-jointes, mais il est évident que le SUV reste assez stable dans les virages avec peu de roulis. Nous pouvons seulement imaginer que le grognement du V8 est accompagné d'une bonne dose de crissement de pneus.

Galerie: Photos espion Lamborghini Urus Evo

Il s'agit d'un prototype fortement camouflé, bien qu'il n'y ait pas de faux panneaux de carrosserie pour obstruer notre vue de la carrosserie de production. Le camouflage cache bien les petits détails, mais il suit de près les formes du fascia avant et nous pouvons réellement voir le design du pare-chocs. Il y a quelques mois, notre rendu exclusif a révélé le design de la face avant de l'Urus Evo.

Il est trop tôt pour dire si l'Urus facelift recevra une augmentation de puissance, mais nous pouvons confirmer que le modèle standard conservera le V8 4.0 litres biturbo, qui génère 650 chevaux. Des changements matériels minimes et peut-être un nouveau logiciel ECU pourraient augmenter un peu la puissance, mais ne vous attendez pas à des gains énormes.

En début de semaine, Lamborghini a confirmé qu'il allait électrifier l'ensemble de sa gamme, ce qui signifie que l'Urus recevra un jour un groupe motopropulseur hybride. Si l'on en croit un rapport datant de mars, le SUV performant recevra un système hybride rechargeable d'environ 820 ch.