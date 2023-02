La Lamborghini Huracan Sterrato est une réalité. Les premiers exemplaires de la supercar tout-terrain de Sant'Agata Bolognese quittent l'usine ces jours-ci, l'entreprise continuant à peaufiner les réglages avant la livraison aux heureux propriétaires.

Au péage de Modène sur l'autoroute A22, nous avons eu la chance de croiser une Huracan Sterrato et de l'admirer.

610 ch pour aller partout

Dévoilée en novembre dernier, la Huracan Sterrato est l'incarnation du concept du même nom présenté en 2019. Destinée à seulement 1 499 clients, la Lamborghini combine les performances classiques d'une super voiture de sport avec une configuration conçue pour s'éloigner du tarmac (ou de la piste).

La garde au sol a été augmentée de 44 mm, tandis que les voies sont plus larges d'environ 30 mm pour donner un aspect encore plus menaçant. Comme on peut le voir sur les photos, des plaques ont été ajoutées au pare-chocs pour protéger les parties sensibles du moteur et la carrosserie des gravillons et de la poussière, tandis que la prise d'air positionnée au-dessus du capot permet au V10 de "respirer" correctement même sur les pistes les plus accidentées.

Lamborghini Huracan Sterrato, première vue sur route

Les pneus Bridgestone Dueler AT002 de 19 pouces ont été spécialement conçus pour ce modèle, tandis que les modes de conduite du système LDVI (Lamborghini Dinamica Veicolo Integrata) incluent l'option Rallye.

Et le moteur ? Il y a toujours le 5.2 V10 de 610 ch et 560 Nm avec une transmission automatique à double embrayage à 7 rapports et une transmission intégrale. Les accélérations sont toujours aussi fulgurantes, avec un 0-100 km/h en seulement 3,4 secondes, tandis que la vitesse maximale a été réduite à 260 km/h.

L'avenir de la marque au Taureau

Après le lancement de la Huracan Sterrato, l'héritière de l'Aventador devrait être dévoilée en mars. Déjà aperçue sur plusieurs photos et vidéos espions ces derniers mois, cette nouvelle supercar disposera d'un V12 hybride d'une technologie différente de celui monté sur la Sian.

Ensuite, Lamborghini dévoilera l'Urus hybride rechargeable, qui devrait disposer d'un groupe motopropulseur V8 repris des Porsche Panamera et Cayenne hybrides. Et l'électrique ? Selon l'entreprise, "le moment n'est pas encore venu".