La prochaine création de Lamborghini va bientôt faire ses débuts. Semaine après semaine, le nouveau vaisseau amiral de la marque italienne se débarrasse de son camouflage et prend sa forme définitive. Une nouvelle vidéo espion le prouve, avec l'apparition d'un troisième feu stop très spécial.

Celui-ci se situe au-dessus du capot moteur, derrière l'habitacle. Il épouse la forme du toit et donne à cette Lambo encore plus de caractère.

Dans l'ensemble, l'arrière de la voiture ne manque pas de personnalité. La nouvelle Lamborghini est équipée de quatre tuyaux d'échappement, logés dans deux sorties hexagonales placées en hauteur sur la face arrière. Celles-ci sont situées entre les feux arrière fins et partiellement camouflés. En outre, on note la présence de fentes et de panneaux pour permettre au 12 cylindres de respirer correctement.

Et concernant l'avant ? Malheureusement, cette partie n'a pas pu être filmée. Mais pour se faire une idée, il y a toujours les croquis qui ont fuité ces derniers jours.

Galerie: Brevets de la nouvelle Lamborghini

8 Photos

Les images sont de mauvaise qualité et ne décrivent pas la voiture dans les moindres détails, mais le design de l'arrière est incontestablement similaire à celui vu dans la vidéo au sommet de l'article.

Lamborghini n'a pas donné d'informations spécifiques au sujet du groupe propulseur, mais tout indique qu'il s'agira d'un moteur V12 hybride rechargeable particulièrement puissant. Le constructeur italien s'efforce d'électrifier l'ensemble de sa gamme d'ici 2024, un véhicule 100% électrique devant arriver sur les routes avant la fin de la décennie. Lamborghini développe également un Urus hybride.

Le nouveau vaisseau amiral de Lamborghini, dont le nom est encore secret, fera ses débuts en mars mais on ne sait pas encore quand il sera mis en vente. La production de l'Aventador a pris fin l'année dernière, nous ne devrions donc pas avoir à attendre longtemps avant que le nouveau modèle ne sorte de l'usine. Après son lancement, Lamborghini finalisera le successeur hybride de la Huracan.