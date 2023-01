L'association entre BMW et la police anglaise est terminée. La firme de Munich a en effet annoncé qu'elle arrêterait de livrer des véhicules aux forces de police de Grande-Bretagne

Un problème d'approvisionnement ?

La raison qui aurait poussé BMW à prendre cette décision est un manque d'approvisionnement et une pénurie de composants qui a limité la production des véhicules. La marque à l'hélice souhaite se recentrer sur la vente de ses voitures aux particuliers, un marché bien plus attractif que le marché spécialisé.

BMW déclare à ce sujet :

"Avec une demande élevée pour nos voitures qui continue de dépasser l'offre, nous allons donner la priorité aux ventes à nos clients particuliers et aux entreprises à l'avenir et abandonner certains secteurs de nos autorités et de nos activités spécialisées."

Un problème plus profond

Un autre incident serait à l'origine de cette fin de contrat entre la police et le constructeur automobile. En effet, la police britannique a donné l'ordre à ses équipes de ne plus utiliser les voitures de patrouille BMW équipées du moteur N57 pour des raisons de sécurité.

Le 26 janvier 2020, le policier britannique Nicholas Dumphreys est décédé tragiquement dans un accident de la circulation après qu'un problème moteur est survenu dans une BMW équipée du moteur N57. La voiture de l'officier s'est crashée sur l'autoroute M6 après qu'un roulement du vilebrequin défectueux s'est détaché, perçant le carter d'huile et provoquant un incendie dans le moteur.

Des incidents similaires étaient survenus sur d'autres modèles équipés du même moteur. Une enquête a tout de suite été ouverte après cet incident. Cette dernière avait alors révélé que ce genre d’incident était plus susceptible de se produire dans les véhicules de police, à savoir les voitures à kilométrage élevé qui connaissent un temps de ralenti prolongé suivi d'une forte accélération.

La branche de BMW au Royaume-Uni avait alors conseillé aux forces de l'ordre de souvent vérifier l'huile de leur véhicule et d'abaisser l'intervalle des vidanges d'huile tous les 16'000 km.

Puisque BMW cesse son partenariat, nous avons hâte de savoir avec quel constructeur les policiers britanniques vont s'associer à l'avenir.