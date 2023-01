BMW est resté le premier constructeur allemand premium en 2022, conservant un petit avantage sur Mercedes. Les deux marques ont vu leurs ventes décliner mais la firme munichoise a livré 56 792 véhicules de plus que son rival.

BMW a vendu un total de 2 100 692 véhicules dans le monde l'an dernier, ce qui représente une baisse de 5,1% sur un an. Mercedes a de son côté annoncé 2 043 900 ventes, une chute de 1%. Audi est resté distancé par ses deux rivaux directs avec 1 614 231 véhicules vendus, soi une baisse de 3,9% sur un an.

BMW semble fier du fait que ses ventes de véhicules hybrides et électriques ont bondi de 35,6%, pour atteindre un total de 372 956 exemplaires. Mercedes a connu une hausse de 19% sur ce front, après avoir écoulé 319 200 véhicules (incluant la marque Smart).

Galerie: BMW XM 2023

24 Photos

MINI a également enregistré une petite baisse de ses ventes, de 3%. La Mini Cooper SE est le modèle qui s'est le mieux écoulé, avec 43 744 exemplaires à travers le monde, soit une hausse de plus de 25% en un an. Au total, BMW et MINI ont livré 215 755 véhicules équipés de batterie, une hausse de 107,7 en un an.

Rolls-Royce a été la seule marque de BMW Group à enregistrer une hausse de ses ventes en 2022. En fait, il s'agit de la meilleure année de l'histoire de la marque avec 6021 véhicules vendus. Mercedes-Maybach, surtout devenu une griffe du constructeur allemand, a également connu une année record avec 21 600 véhicules vendus, une hausse de 37% en un an.

Même si BMW et Mercedes ont vu leurs ventes chuter en 2022, les deux marques ont constaté des signes encourageants au cours du dernier trimestre de l'année. BMW a enregistré une hausse de 10,6% de ses ventes en un an sur cette période, tandis qu'elle était de 17% pour leurs concurrents de Stuttgart.

Galerie: Mercedes-Maybach S-Class Haute Voiture