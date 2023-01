Le marché automobile mondial est confronté à de nombreux problèmes ces jours-ci, mais certains constructeurs parviennent encore à améliorer leurs résultats de vente. Rolls-Royce a été l'un des gagnants inattendus l'année dernière, enregistrant des ventes record dans le monde entier. En fait, 2022 a été la première année dans les 118 ans d'histoire du constructeur où il a livré plus de 6 000 véhicules.

Avec un total de 6 021 ventes dans 50 pays du monde en 2022, Rolls-Royce a connu une nouvelle année de ventes record. Le Moyen-Orient, l'Asie-Pacifique et l'Europe, ainsi que les États-Unis, ont connu la plus forte croissance des ventes d'une année sur l'autre, toutes régions confondues. L'Amérique, quant à elle, est restée la plus grande région pour la marque britannique, tandis que l'importance de la Chine s'est accrue, le pays étant désormais le deuxième marché de Rolls-Royce. L'entreprise de Goodwood a également enregistré des ventes record au Royaume-Uni et en Allemagne.

Plus important encore, Rolls-Royce a bénéficié d'une demande croissante pour ses commissions Bespoke (les Rolls-Royce sur-mesure), ce qui a amené les clients à payer en moyenne plus de 500 000 dollars pour leur nouvelle Rolls-Royce. Le Moyen-Orient a été la première région de la marque pour les produits Bespoke.

"2022 a été une année mémorable pour Rolls-Royce Motor Cars. Non seulement nous avons révélé au monde la Rolls-Royce Spectre, le tout premier modèle de série entièrement électrique de notre marque, mais c'est aussi la première année où nous avons livré plus de 6 000 voitures, avec une forte demande sur l'ensemble de notre portefeuille de produits. Mais en tant que véritable Maison du luxe, les ventes ne sont pas notre seule mesure du succès : nous ne sommes pas et ne serons jamais un fabricant en série", commente Torsten Muller-Otvos, PDG de Rolls-Royce.

En ce qui concerne le portefeuille de la marque, le Cullinan a conservé sa position de modèle le plus vendu de la marque, suivi par la Ghost. Le constructeur est également fier d'affirmer que la demande pour la Spectre, son premier modèle de production entièrement électrique, dépasse actuellement ses attentes, mais il n'y a pas d'informations détaillées concernant le nombre de réservations effectuées à ce jour. Les premières livraisons au client de ce véhicule électrique ultra-luxueux sont prévues pour le quatrième trimestre de cette année.