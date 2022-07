Le Festival Of Speed de Goodwood 2022 était, comme à chaque fois, génial. Une fête qui célèbre l'automobile sous toutes ses formes, sans discrimination. Et tout au long de ce week-end rallongé du 23 au 27 juin, il y avait beaucoup de choses à voir, entre nouveautés, premières mondiales et autos parmi les plus exclusives du monde.

Et puis le dimanche se tenait la compétition de course de côte que tout le monde attendait, et qui voyait défiler sur la piste quelques-unes des voitures les plus rapides du monde.

Nous avons déjà longuement parlé de la petite McMurtry Speirling, qui a battu le record de Goodwood de presque une seconde avec Max Chilton au volant. Mais il y avait toute une flotte de voitures rapides à côté de la Speirling qui tentaient d'établir leurs propres records, du break Subaru prêt pour le rallye à la Dodge Viper de course.

Voici les 10 meilleurs temps du Goodwood Hillclimb 2022 sont les suivants :

Temps 1. McMurtry Speirling 39,08 secondes 2. Porsche 718 GT4 ePerformance 45.50 Secondes 3. March 728 45.64 secondes 4. Subaru GL Family Huckster 46.20 secondes 5. Ford Pro Electric SuperVan 46.58 secondes 6. Jaguar XJR-12D 47.32 secondes 7. Porsche 911 GT3 Cup 47.44 secondes 8. H24 Green GT 47.52 secondes 9. First Corner FC1X 47.94 secondes 10. Dodge Viper GTS-R 48,96 secondes

Là non plus de discriminations, il y en avait pour tous les goûts. Des véhicules électriques, des moteurs thermiques, des monoplaces, des breaks et même un monospace !

Porsche est le seul constructeur dont deux véhicules ont été retenus : la 911 GT3 Cup et le concept 718 GT4 ePerformance. La Ford Pro Electric SuperVan, la Subaru GL Family Huckster et la McMurtry Spierling, quant à elles, étaient inédits, construits spécialement pour la course de côte de cette année.

La Dodge Viper GTS-R, avec sa livrée rétro Playstation 2, était probablement la plus surprenante du lot. Bien que son énorme moteur V10 de 8,0 litres ne puisse pas rivaliser avec la plupart des véhicules électriques, il s'agit de l'un des véhicules les plus bruyants du groupe. Pourtant, d'autres voitures de compétition comme la H24 Green GT et la Jaguar XJR-12D - la première étant une voiture de course fonctionnant à l'hydrogène - ont eu plus de succès que la Viper.

En ce qui concerne les voitures de série, aucune d'entre elles n'a atteint le top 10. Mais la Lucid Air, pilotée par Ben Collins, alias le Stig en personne, a été la plus rapide, avec un temps de 50,79 secondes et une 12e place au classement général.