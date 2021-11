Pendant des années, Ben Collins a eu le meilleur des deux mondes. Il pouvait vivre la grande vie automobile en tant que Stig dans Top Gear, mais en tant que pilote toujours casqué, il profitait également de l'anonymat que tant de personnes célèbres recherchent.

Aujourd'hui, il est toujours très présent dans le monde de l'automobile, car, soyons honnêtes, Bugatti ne remet pas à n'importe qui la clé d'une Chiron Super Sport de 3,5 millions de dollars, qui développe 1600 chevaux et atteint 440 km/h.

Heureusement, Collins nous emmène avec lui dans cette vidéo de DriveTribe. Ce n'est pas la première fois que l'on voit cette Bugatti incroyablement puissante en action, mais avec un pilote de course chevronné comme Collins au volant, on obtient une perspective différente de la vitesse trompeuse - et de l'exigence - de la voiture lorsqu'elle est poussée sur une route publique.

En réalité, on n'est même pas sûrs que la Chiron ait été poussée très fort sur les routes du mont Sainte-Odile, près de Molsheim, en Alsace. On voit que Collins pousse la Bugatti dans les virages, mais il fait plus d'une fois remarquer qu'il faut faire très attention à l'accélérateur, de peur que l'arrière ne sorte. À un moment donné, il avoue ne pas avoir appuyé à fond sur l'accélérateur pendant le trajet en montagne. Et quand il le fait enfin, un juron s'échappe et il donne l'impression de s'être fait un peu peur en même temps. Le Stig ? Nerveux ? Il fallait bien une Chiron Super Sport pour ça !

Galerie: Bugatti Chiron Super Sport (2021)

40 Photos

D'ailleurs Ben Collins n'est pas seul dans la voiture, il a un passager : le célèbre pilote d'essai de Bugatti et légende de la course automobile, Andy Wallace. Il s'agit d'un homme qui a effectivement conduit la Super Sport à 490 km/h, mais la perspective depuis le siège du passager est un peu différente.

Apparemment, c'est particulièrement vrai lorsque le Stig est au volant, puisque Wallace "remercie" Collins de lui avoir fait une peur bleue. Il aurait pu s'agir d'une boutade amusante pour la caméra, mais à voir comment Wallace s'accroche à sa ceinture de sécurité plus tard dans la vidéo, il n'est visiblement pas très à l'aise.

D'ailleurs, si nous étions sur le siège passager d'une voiture de 1600 chevaux sur une route de montagne avec le Stig au volant, qui ne serait pas inquiet ?