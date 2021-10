Pour qui est déjà allé dans un McDrive avec sa voiture, grande de préférence, il est vrai que les quelques trottoirs qui jouxtent le parcours à angles droits du restaurant peuvent donner quelques sueurs froides. Alors imaginez y aller dans une voiture dont les quatre jantes coûtent plusieurs dizaines de milliers d'euros !

C'est pourtant bel et bien une Bugatti Chiron qui a été "spottée" il y a quelques jours au McDonald's de Dorlisheim, en Alsace. L'hypercar y est d'ailleurs venue en voisine puisque l'usine du constructeur se trouve juste de l'autre côté de la route. C'est vrai que ce n'est pas parce que l'on roule en Bugatti, qu'on ne peut pas craquer pour un petit burger de temps en temps ! Évidemment, c'est le contraste qui donne à sourire, quand on a plutôt tendance à croiser (et encore, il faut avoir de la chance) l'hypercar devant les palaces parisiens ou monégasques.

Les clichés publiés par la chaîne de fast-food de cette Bugatti au McDrive ne permettent pas de confirmer qu'aucune jante de 21 pouce n'a été martyrisée. En revanche, d'autres éléments peuvent permettre d'affirmer que ce n'est très certainement pas le cas. En effet, le bolide immortalisé (à ne pas confondre avec la Bugatti Bolide) est en plaque d'immatriculation provisoire, et sous la bonne garde du pilote d'essai Andy Wallace, celui qui a battu le record du monde de vitesse, que l'on voit en dehors de la voiture.

À bien regarder les photos, on remarque également qu'il ne s'agit pas de n'importe quelle Bugatti Chiron, mais d'une version Super Sport, reconnaissable à son bouclier avant ajouré, ses jantes spécifiques et bien plus encore à l'arrière rallongé façon "long tail" et ses sorties d'échappement si particulières intégrées au gigantesque diffuseur.

Pour rappel, la Bugatti Chiron Super Sport est la version à peine civilisée de la Super Sport 300+, la version limitée à 30 exemplaires qui a signé une vitesse ahurissante de 490,484 km/h en 2019. Ceci dit on y retrouve le W16 8.0 de 1600 ch et 1600 Nm, qui lui permet d'atteindre 200 km/h en 5,8 secondes. 200 km/h hein, pas 100 km/h. La Chiron Super Sport est encore plus exclusive que la version 300+ puisque non contente de coûter 3,2 millions d'euros, elle ne sera produite qu'en 9 exemplaires. Dont un qui aura donc fait l'expérience du McDrive au moins une fois dans vie !

D'ailleurs c'est peut-être là le seul vrai avantage que l'on voit à venir au McDrive en Bugatti Chiron Super Sport : c'est l'assurance que ses frites soient encore chaudes une fois arrivé à la maison !