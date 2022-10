La révolution est en marche chez Rolls-Royce. Le constructeur anglais présente aujourd'hui son premier modèle 100% électrique, la Spectre. Rolls-Royce deviendra lui aussi un constructeur exclusif de voitures électriques vers la fin de la décennie. Cette Spectre montre donc le chemin aux futurs modèles qui seront lancés dans quelques années.

La Rolls la plus silencieuse et la plus aérodynamique

Pour Rolls-Royce, le fait que les voitures électriques ne fassent aucun bruit, que leur couple soit instantané et que "le sentiment de vitesse soit imperceptible" est du pain béni. Ces qualités correspondent parfaitement à l'esprit Rolls, et la technologie est désormais assez mûre pour que la marque de luxe lance sa première électrique.

Avec la Spectre, la marque estime avoir créé un tout nouveau segment, celui des coupés électriques ultra-luxueux. Le fabricant est si confiant en son nouveau produit qu'il a carrément supprimé la Rolls-Royce Phantom coupé pour lui faire de la place. La Spectre ne rompt pas avec l'esprit Rolls, bien que sa calandre soit plus large que jamais. Celle-ci est éclairée par 22 LED. Au bout du capot, on retrouve la Spirit of Ecstasy optimisée sur le plan aérodynamique. D'ailleurs, la Spectre est le modèle le plus aérodynamique de l'histoire de la marque avec un coefficient de pénétration dans l'air de 0,25.

Elle mesure tout de même 5,45 m de long, 2,08 m de large et 1,56 m de haut. Son empattement est de 3,21 m.

La face avant est composée d'un bloc optique à deux étages, un peu à la manière de la nouvelle BMW Série 7. Les lignes sont douces, elles confèrent à la Spectre un style très élégant. On apprécie également la partie arrière avec ses feux de petite taille soulignés par une signature à LED verticale.

La Rolls la plus techno

Dans l'habitacle, c'est bien une Rolls-Royce, mais la Spectre fait un bond en avant sur le plan technologique. Le dessin de la planche de bord est horizontal, et recouvre une instrumentation ainsi qu'un tableau de bord numériques. Quelques boutons physiques sont conservés au niveau de la console centrale et sur le volant.

La Spectre repose sur la plate-forme Architecture of Luxury et développe une puissance de 430 kW, soit environ 585 ch. La valeur du couple est de 900 Nm, soit assez pour contrebalancer le poids du véhicule (près de 3 tonnes avec une batterie de 700 kg). Son accélération de 0 à 100 km/h se fait en 4,4 secondes, quant à son autonomie, elle est de 418 km selon le cycle EPA. Ces données ne sont pas définitives, Rolls-Royce est en train de les affiner.

La Spectre ne se concentrera pas sur la performance et l'efficacité. Elle vise plutôt à offrir la sensation la plus luxueuse possible au volant, et la nouvelle suspension Planar contribue à cette mission. Cette suspension peut découpler les barres antiroulis du véhicule, ce qui permet à chaque roue d'agir indépendamment, d'offrir une conduite encore plus douce et de réduire les imperfections lorsque la surface de la route n'est pas excellente.

Enfin, sachez que la Rolls-Royce Spectre sera livrée à partir du quatrième trimestre 2023. Les carnets de commandes sont maintenant ouverts mais son prix demeure inconnu. Le constructeur a toutefois indiqué qu'elle sera positionnée entre le Cullinan et la Phantom. Il faudra donc dépenser plus de 340 000 € (prix du Rolls-Royce Cullinan) pour se l'offrir.