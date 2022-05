Ne vous avisez pas de dire que cette Rolls-Royce Boat Tail a une peinture marron. En fait, nous ne savons pas comment l'appeler. La marque d'ultra-luxe ne donne pas de nom officiel à cette teinte, mais nous savons qu'elle combine plusieurs teintes inspirées de coquillages perlés de la collection personnelle de l'acheteur. C'est le point focal de cette superbe voiture, la deuxième des trois Boat Tail que Rolls-Royce construira.

La dernière Boat Tail construite en carrosserie - appelée simplement "le prochain chapitre" - fait ses débuts publics ce week-end au Concorso d'Eleganza, à Villa d'Este en Italie. Comme pour le premier modèle, son acheteur reste anonyme, mais Rolls-Royce précise que la famille de l'intéressé a un passé dans l'industrie perlière. C'est là que le lien entre la perle et la finition extérieure entre en jeu, puisque la personne a présenté quatre coquilles au constructeur automobile pour s'en inspirer.

Le résultat est l'une des finitions les plus complexes jamais développées par Rolls-Royce Bespoke, composée d'huître et de rose doux pour la base, avec des paillettes de blanc et de bronze mélangées. Cette combinaison crée un effet nacré avec une qualité de changement de couleur, mais ce n'est que la teinte primaire que vous voyez sur la voiture. Le capot est de couleur cognac plus foncée, avec plus de bronze et un peu d'or.

À l'arrière, vous avez un placage de noyer avec des rayures en or rose. À nos yeux, l'impression générale est celle d'un beige avec une touche de rose, enflammé par la couleur contrastante plus foncée. C'est impressionnant sur les photos, et nous pensons que c'est encore mieux en vrai.

L'intérieur s'inspire également des coquilles de perles avec plus de cognac, plus de noyer, plus d'or rose et, naturellement, des accents de nacre. Le propriétaire de la Boat Tail a d'ailleurs fourni à Rolls-Royce de la nacre de sa propre collection pour la construction. En parlant de cela, ce véhicule spécial est construit à la main comme le premier modèle, avec une utilisation prolifique d'aluminium dans le processus.

"Chaque commande de Rolls-Royce Coachbuild est, bien sûr, incroyablement spéciale ; mais dans ce cas, il y avait une profondeur supplémentaire de sentiment", a déclaré Alex Innes, chef du design de la carrosserie de Rolls-Royce. "Créer une voiture en l'honneur du père d'un client vénéré et de son histoire familiale est un privilège extraordinaire, une responsabilité que nous avons prise très à cœur. Le lien profond qui unit le commanditaire à Boat Tail est une source d'inspiration - le résultat dépasse de loin un moyen de transport pour devenir, littéralement, une œuvre d'art émouvante."

Galerie: Rolls-Royce Boat Tail en Bronze

6 Photos

Rolls-Royce ne mentionne aucun prix pour cette deuxième Boat Tail, mais le premier aurait coûté 28 millions de dollars. Avec deux exemplaires en moins, il n'en reste plus qu'un dans cette gamme très exclusive.