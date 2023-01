Elon Musk a battu un nouveau record du monde mais celui-là n'a rien d'enviable. Après avoir été désigné personne la plus riche du monde en septembre 2021, le milliardaire est devenu selon le Guinness Book des Records la première personne à perdre 165 milliards de dollars (186,6 milliards d'euros au taux de change actuel) après la dégringolade en course de Tesla en 2022 (-65%).

Il est important de rappeler que la fortune estimée d'Elon Musk ne concerne pas l'argent sur son compte en banque mais la valorisation de ses actions, ou autrement dit, l'argent qui serait le sien s'il en vendait l'intégralité. L'entrepreneur a d'ailleurs dû emprunter pour racheter Twitter 44 milliards de dollars.

Sa fortune est désormais estimée à 137 milliards de dollars (127,9 milliards d'euros) selon Bloomberg Billionaires Index, contre 340 milliards de dollars en novembre 2021. Le Français Bernard Arnault, fondateur de LVMH, occupe la première place avec 190 milliards de dollars (177,3 milliards d'euros).

46 Photos

Elon Musk est donc la personne ayant perdu le plus d'argent de l'Histoire ! Ses pertes dépassent largement le précédent "record" de Masayoshi Son, investisseur japonais dans le monde de la tech, qui avait perdu 58,6 milliards de dollars en 2000 selon le Guinness Book.

La fortune de Son était passée de 78 milliards en février 2000 à 19,4 milliards au mois de juillet, son conglomérat Softbank ayant été touché par l'éclatement de la bulle internet. La situation était telle que Son aurait perdu jusqu'à cinq milliards de dollars par jour. Softbank s'est par la suite renforcé, ce qui laisse penser que Musk pourrait à nouveau s'enrichir.

Malgré sa dégringolade en course, Tesla reste en effet le constructeur avec la plus grosse valorisation en bourse. Elle est actuellement de 375 milliards de dollars, soit environ 150 milliards de plus que Toyota, qui a pourtant produit dix fois plus de véhicules en 2022, Tesla ayant pour la première fois dépassé le million.

Elon Musk a d'ailleurs fait part de son optimiste sur Twitter malgré les derniers mois difficiles de Tesla sur les marchés, et balayé les craintes sur la situation actuelle du constructeur. "Les bases à long terme restent extrêmement fortes", a-t-il écrit le 30 décembre dernier. "La folie des marchés à court terme est imprévisible."