La Bentley Mulsanne est une luxueuse berline équipée d'un puissant V8 de plus de 500 ch. Vendu neuf à plus de 300 000 €, ce modèle s'adresse à une niche de clients prêts à dépenser des fortunes pour rouler en voiture de luxe. L'un d'entre eux a vécu une très mauvaise expérience avec sa voiture. Elle lui a été volée au Royaume-Uni, et la police du pays n'a pas réussi à mettre la main sur la berline de plus de 5 mètres de long.

Retrouvée 8000 km plus loin

Cette voiture était néanmoins équipée d'un tracker GPS, qui permet de la localiser à distance. Après quelques recherches, les services de renseignement britannique ont été stupéfaits de voir que la Bentley Mulsanne n'était plus au Royaume-Uni, mais à Karachi, au Pakistan. Grâce aux informations fournies par les Britanniques, les douaniers pakistanais ont retrouvé la trace de la Bentley, elle était garée sous le porche d'une maison assez cossue.

La voiture volée était déjà immatriculée au Pakistan, mais après vérification de son numéro VIN, il s'agissait bien de la voiture recherchée par les services anglais. Son propriétaire a été arrêté et auditionné par les policiers pour résoudre cette affaire. Ce dernier a indiqué qu'il disposait de tous les papiers nécessaires, et qu'il avait acheté "sa voiture" auprès d'un courtier.

L'ambassadeur bulgare serait impliqué

D'après Usama Qureshi, Vice-président principal Pak-UK Business Council, cette Bentley est liée à une escroquerie diplomatique : "Il s'agit d'une escroquerie de niveau DIPLOMAT, l'ambassadeur bulgare impliqué dans cette affaire a été rappelé en octobre 2020 pour des accusations de corruption. En 2019, les douanes ont confisqué au moins 16 véhicules de très grand luxe qui avaient été importés au nom de diplomates mais qui étaient en possession de personnes privées".

La police doit maintenant enquêter pour trouver le coupable et mettre un terme à ce trafic. Quant à la Bentley, elle a été saisie, mais il n'est pas certain qu'elle soit, un jour, expédiée au Royaume-Uni pour être remise à son véritable propriétaire. L'enquête prendra beaucoup de temps, heureusement, la voiture semble jusque-là avoir bien été entretenue. Elle sera sans doute stockée dans un endroit adéquat en attendant d'élucider tous les mystères.