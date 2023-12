Dans les illustres annales de l'histoire automobile, la Bentley Mulsanne restera à jamais un témoignage de luxe, de savoir-faire et d'élégance raffinée. Lancée à l'origine en 1980 et réintroduite en 2009, la berline de luxe a cessé d'être le modèle phare de la marque en 2020, laissant la Flying Spur le devenir. Alors que le rideau tombe sur la production de ce modèle emblématique, Bentley a récemment accueilli le dernier chef-d'œuvre, une Mulsanne Extended Wheelbase 2020 sur mesure, dans son foyer spirituel, la Heritage Collection du constructeur.

Cette Mulsanne particulière possède une distinction unique. Commandée par la reine Élisabeth II, elle a été fabriquée sur mesure pour les fonctions royales et présente un extérieur orné d'un vert Barnato uni, complété par un intérieur revêtu de Twine et de cuir de Cumbrian. L'opulence s'étend aux placages de bois en ronce de noyer et aux tapis en laine d'agneau, créant ainsi une ambiance digne de la famille royale.

La personnalisation ne s'arrête pas là : les rideaux à l'arrière, les armoiries royales du Royaume-Uni incrustées dans les montants des portières et le retrait des accoudoirs centraux à l'avant pour faire place à un plateau de taille personnalisée, conçu pour accueillir le sac à main de la Reine, témoignent tous de la nature sur mesure de ce carrosse royal. L'inclusion discrète de feux de police bleus, d'une sirène et d'un porte-voix, avec un panneau d'interrupteurs dissimulé derrière une porte plaquée en noyer, souligne la double fonction du véhicule.

Lorsque la puissance est nécessaire, la Mulsanne est au rendez-vous. Sous le capot, un moteur V8 de 6,75 litres développant 537 chevaux est envoyé aux roues arrière de 21 pouces par l'intermédiaire d'une boîte de vitesses automatique ZF à huit rapports.

En prenant place dans la Heritage Collection de Bentley, cette Mulsanne sur mesure rejoint une illustre famille. Aux côtés de la deuxième Mulsanne jamais construite, VIN 0002 de 2010, et d'une Mulsanne Speed de 2019 qui a déjà fait partie de la flotte de presse de Bentley, elle fait partie d'une collection plus vaste de 45 voitures. Cet assemblage, après deux ans et demi d'un programme de reconstruction, vise à raconter de manière exhaustive les 104 ans d'histoire illustre de Bentley à travers sa diversité de voitures.