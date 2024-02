Les vieilles Bentley ne sont pas réputées pour leur fiabilité, mais c'est rarement le moteur lui-même dont on entend parler. Ce sont d'autres éléments de la voiture, comme les systèmes hydrauliques, l'électronique ou le tristement célèbre système d'injection continue (CIS) de Bosch, qui fonctionnent mal. Ce V8 de 6,75 litres de la série L est une exception et illustre parfaitement comment le blocage hydraulique d'un moteur peut entraîner une défaillance catastrophique.

Selon la chaîne YouTube I Do Cars, ce V8 de 6¾ litres provient probablement d'une Bentley Mulsanne S de 1987. L'animateur a acquis le moteur dans une casse, où il était resté pendant plusieurs années. Bien que la majeure partie du moteur semble propre, deux trous dans le carter d'huile indiquent que de sérieux dommages se cachent à l'intérieur du bloc.

La plupart des pièces auxiliaires attachées au V8 se détachent sans trop de problèmes, y compris le méchant système CIS mentionné plus haut. L'animateur de I Do Cars rencontre cependant des difficultés lorsqu'il atteint la culasse côté conducteur, qui est soudée au bloc par des boulons ultra-rouillés. Après avoir travaillé pendant une éternité à l'aide de pinces, ils parviennent enfin à retirer la tête et à découvrir un joint d'étanchéité extrêmement moche (mais en grande partie intact).

Les choses s'aggravent lorsque l'animateur de I Do Cars passe du côté passager. Il découvre qu'elle est plus facile à enlever parce qu'à un moment donné, ce côté du moteur a reçu un nouveau joint de culasse. Mais cela n'a pas servi à grand-chose, car la personne qui a effectué ce travail a très mal refait la surface du bloc. Pour ne rien arranger, le joint de remplacement a déjà commencé à se désagréger.

Curieusement, c'est une zone du côté conducteur qui semble avoir subi le plus de dégâts. L'un des pistons peut se déplacer librement dans le cylindre, ce qui indique qu'il n'est plus fixé au vilebrequin. Plus tard au cours du démontage, l'animateur découvre que la bielle a été arrachée de façon spectaculaire, ce qui est probablement à l'origine des trous dans le carter d'huile. Ils supposent que ce cylindre a aspiré un liquide (de quel type, ils ne sont pas sûrs) à un moment donné. Pour rappel, il est impossible de comprimer un liquide. Il a donc fallu que quelque chose cède. Dans ce cas, il s'agissait de la bielle.

Prenez le sort de ce moteur comme une leçon et faites preuve d'un peu plus de prudence lorsque vous traversez une flaque d'eau profonde. Cela pourrait vous éviter un gros mal de tête.