Les moteurs à six cylindres en ligne sont l'un des piliers de BMW, un élément fondamental de l'ADN du constructeur allemand. Il serait peut-être impossible d'imaginer BMW sans ces moteurs. Cependant, il ne faut pas croire qu'ils font partie de l'histoire récente de la marque : leur origine remonte avant la Seconde Guerre mondiale, lorsque les choses n'allaient pas bien à Munich.

La BMW 326, premier modèle à se positionner sur le haut de gamme - alors occupé par Mercedes - avec des solutions mécaniques d'avant-garde et un moteur destiné à marquer l'histoire, la M326, a relancé l'entreprise. Voici son histoire.

Six pour l'histoire

Pour rivaliser avec la firme de Stuttgart, il ne suffit pas d'élever la barre en termes de qualité et de mécanique, il faut aussi assurer de bonnes performances et un bon agrément de conduite. C'est ainsi que les ingénieurs munichois reprennent la 1.9 de la 319, la modifient fortement sur de nombreux points, augmentent l'alésage et la course, la cylindrée passant de 1 911 cm3 à 1 971 cm3.

Équipé d'un système de distribution à culbuteurs avec soupapes en tête et de deux carburateurs Solex, il est d'abord capable de délivrer 50 ch, juste ce qu'il faut pour une voiture de l'époque qui souhaite allier sportivité et élégance. Mais ce n'était que le début d'une histoire de performances toujours croissantes. Bien que le premier réglage - dédié aux BMW 320 et 321 - ait fait chuter la puissance à 45 ch.

BMW 326

C'est avec la 327 que les ingénieurs bavarois commencent à donner plus de poussée au moteur M326, le portant à 55 ch en 1937 grâce à un changement du taux de compression qui passe de 6:1 à 6,3:1. Rien d'extraordinaire, mais c'est un début : le nouveau six cylindres en ligne est un moteur capable d'aller encore plus loin.

Un "au-delà" se dessine avec la BMW 328, présentée au Nurburgring en 1936 et évolution sportive de la 326 présentée quelques mois plus tôt. Une voiture développée en un temps record et avec un budget réduit, mais aussi créée pour participer à des compétitions de sport automobile, où elle s'affirme à plusieurs reprises, remportant même les Mille Miglia en 1938 et 1940. Ceci grâce au moteur M326 porté à 80 ch avec culasse en aluminium, chambre de combustion hémisphérique et soupapes à flux croisé (admission et échappement sur les côtés opposés). Cette dernière solution offre un avantage non négligeable : la disposition inhabituelle des bielles permet de positionner les carburateurs à la verticale, assurant ainsi une excellente alimentation en air du moteur..

BMW 327 BMW 328

Sur les versions de course, la puissance se situait entre 100 et 110 ch, une limite imposée non pas par la mécanique mais par l'essence qui, à l'époque, atteignait un maximum de 80 octanes, ce qui limitait le taux de compression à 9,5:1. Au-delà, on risquait de brûler les pistons.

Grâce à l'utilisation de carburants spéciaux, qui sont arrivés plus tard, les ingénieurs de BMW ont réussi à pousser la M326 encore plus loin, en portant sa puissance à 136 chevaux. D'autres développements ont eu lieu, comme l'adoption - en 1941 - du système d'injection à trois papillons en lieu et place des carburateurs.

La seconde vie anglaise

À la fin de la Seconde Guerre mondiale, BMW a commencé à fournir le moteur M326 à Bristol, une entreprise britannique fondée en 1947 par la Bristol Aeroplane Company. Tout comme BMW à ses débuts.

Bristol 450

Modifié par des ingénieurs britanniques, le moteur allemand a été utilisé pour la famille Bristol 400 (très similaire à la BMW 326 et à ses dérivés), avec des augmentations de puissance jusqu'à 155 ch sur la Bristol 450, une voiture de course très spéciale capable d'atteindre une vitesse de pointe de 235 km/h.

