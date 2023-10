La bande-annonce du film "Ferrari", le biopic sur le magnat de l'automobile éponyme, est enfin disponible avant la sortie du film en France qui se fera en 2024. Malheureusement, celui-ci ne sera pas disponible en salle et le sera exclusivement sur la plateforme "Amazon Prime Video". Le film met en scène Adam Driver dans le rôle d'Enzo Ferrari et raconte l'histoire de la participation du cheval cabré à la course des Mille Miglia de 1957 à travers l'Italie. La bande-annonce suggère un mélange puissant d'action automobile et d'agitation personnelle, Enzo essayant de maintenir l'unité de son entreprise tout en faisant face à des conflits familiaux.

Un casting XXL pour une histoire XXL

En 1957, la société Ferrari n'en était qu'à sa première décennie de production de voitures de route et était loin d'être la marque puissante que l'on connaît aujourd'hui. La bande-annonce indique que le constructeur automobile est au bord de la faillite parce qu'il a dépensé plus qu'il n'a rapporté. Quelqu'un dit à Enzo qu'il doit gagner la Mille Miglia. Le casting des pilotes de course comprend Patrick Dempsey dans le rôle de Piero Taruffi, Jack O'Connell dans le rôle de Peter Collins, et Gabriel Leone dans le rôle d'Alfonso De Portago.

La bande-annonce montre de nombreuses courses, notamment des affrontements roue contre roue avec une Maserati. Il y a également plusieurs accidents traumatisants.

Dans le même temps, Ferrari a des problèmes familiaux. Son fils, Dino, est mort en 1956. À 1:49 de la bande-annonce, on voit Penelope Cruz, qui incarne Laura, la femme d'Enzo, devant la tombe de leur fils. Shailene Woodley joue le rôle de Lina Lardi, la maîtresse d'Enzo.

Sans dévoiler les détails de la Mille Miglia de 1957, la course a apporté à la fois succès et tragédie à Ferrari. Un accident mortel survenu pendant la course a poussé le gouvernement italien à interdire les courses automobiles sur les routes publiques.

Une première mondiale réussie

Michael Mann est le réalisateur de Ferrari. Il est surtout connu pour des films policiers comme Heat et Collateral, ainsi que pour la série télévisée et le film Miami Vice.

"Il y a eu de nombreuses fois où j'ai pensé que c'était un film impossible à faire. Et puis je revenais en arrière, je relisais le scénario et ce qu'il y avait de magique et de fascinant dans ce film se présentait à nouveau, et je suis toujours resté complètement engagé dans ce projet."

Ferrari a été présenté en première mondiale à la Mostra de Venise. Le public lui aurait réservé une ovation de 7 minutes et demie.