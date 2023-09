"Si vous montez dans une de mes voitures, c'est pour gagner". Une seule phrase accompagne les 93 secondes de vidéo annonçant la sortie du prochain film très attendu de Michael Mann. Mais elle suffit à décrire le personnage que nous allons enfin rencontrer au cinéma.

Il s'agit d'Enzo Ferrari, le protagoniste du long métrage dont le titre porte son nom : "Ferrari". Le film, qui sortira dans les salles de cinéma à partir du 30 novembre et dont le rôle principal est tenu par Adam Driver, se concentrera sur une période très particulière de l'histoire du Cavallino Rampante. En France, le film sera disponible exclusivement en streaming sur Prime Video.

L'intrigue d'un film très attendu

En 1957, l'ancien pilote de course Enzo Ferrari traverse une crise personnelle et professionnelle. Son entreprise, fondée seulement 10 ans plus tôt, est en grande difficulté financière, tandis que sa relation avec sa femme Laura (interprétée par Penelope Cruz dans le film) est ébranlée après la mort de leur fils Dino (mais pas seulement). En quête de salut, Ferrari s'attaque à la légendaire Mille Miglia.

Vous trouverez ci-dessous la bande-annonce du film, qui sera présenté à la Mostra de Venise demain (31 août).

Michael Mann, qui a réalisé le film, n'est est pas à son premier biopic. En effet, le réalisateur américain avait été aux commandes du film Ali, retraçant la vie du célèbre boxeur américain. Du côté du rôle principal, Adam driver s'est illustré dans le passé dans des films comme Star Wars, Silence ou BlacKkKlansman.