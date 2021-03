Les Porsche 911 classiques, celles qui n'ont besoin d'air que pour refroidir leurs moteurs montés à l'arrière, sont vénérés par les Porschistes. La pureté de ces voitures est primordiale, et si vous vous êtes déjà assis dans l'une d'elles, voire si vous en avez conduit une, vous voyez sans doute de quoi on veut parler.

En revanche, ces même fans risquent de lever les yeux au ciel en découvrant cette construction sur base de 911 que nous avons trouvée par hasard chez Bonhams via Silodrome. Il s'agit d'une Porsche 911T de 1971, mais comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessus et dans la galerie ci-dessous (plus de photos sur le site de Bonhams), il y a de quoi crier au désastre !

Galerie: Hot Rod Porsche 911T à vendre

7 Photos

Selon l'annonce, la construction est l'œuvre de l'artiste français Alexandre Danton, qui s'est fait un nom en construisant des hot rods à partir de voitures exotiques et classiques européennes. Et c'est ce qu'est cette 911 : un modèle hot rod, propulsé par un moteur Bentley, un V8 de 6,75 litres qui proviendrait d'une Bentley Mulsanne Turbo.

Danton s'est débarrassé des passages de roues pour y loger de très grosses roues reliées à une suspension avant à double triangulation avec des ressorts/amortisseurs à ressorts hélicoïdaux. À l'intérieur, la voiture est dotée d'un intérieur spartiate, digne d'une voiture de course de la vieille école, avec des sièges baquets en aluminium et un tableau de bord basique.

Les informations supplémentaires sur la construction sont rares à ce stade, à l'exception du fait qu'elle est actuellement proposée à la vente sur "instruction d'une décision de la Haute Cour". De plus, seule une copie des documents est proposée avec le véhicule.

De toute évidence, la voiture n'est pas au mieux de sa forme, et l'évaluation de Bonhams révèle que les pièces en chrome et en plastique, ainsi que les freins et le mécanisme de démarrage du moteur, ont tous besoin d'une attention particulière, même s'ils sont tout de même utilisables.

Le prix ? La bonne nouvelle, c'est qu'il ne devrait pas être trop élevé, la voiture étant estimée entre 5000 et 10'000 livres, soit entre environ 5800 et 11'700 € au taux de change actuel. Et sans prix de réserve.