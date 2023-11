À l'approche de Noël, la recherche du cadeau idéal se transforme en quête de quelque chose d'unique et de spécial, en particulier pour les pères qui sont non seulement des passionnés d'automobile, mais qui souhaitent également inculquer cette passion à leurs enfants. Fini les jouets voitures Bentley, il est temps d'accueillir les ours Bentley sous le sapin. Ces personnages adorables et poilus ne sont pas de simples ours en peluche.

Disponibles en ligne et dans les showrooms Bentley, ces ours sont bien plus que de simples peluches. Chacun des quatre oursons possède une personnalité et un style unique, ce qui en fait les compagnons idéaux des jeunes passionnés d'automobile.

Pour les jeunes passionnés de bricolage et de sport automobile, l'ours en peluche Engineer est idéal. Vêtu d'une salopette blanche et verte et d'une casquette assortie, cet ours est prêt à entrer dans les stands. Ce qui le distingue, c'est sa poche de travail, dans laquelle sont cousus trois outils mécaniques en feutre, une clé à molette et un tournevis pour qu'aucun travail ne reste inachevé.

Inspiré des pilotes Bentley qui ont fait les beaux jours de la marque au Mans, l'ours Heritage Racing incarne l'esprit d'aventure. Paré d'une écharpe à pois, empruntée à Sir Henry 'Tim' Birkin, cet ours est complété par un casque en suédine, des lunettes de course et un blouson bombardier.

Pour les occasions formelles, l'ours Signature Special Edition prend les devants. Avec ses articulations flexibles et sa cravate à double ruban gris et vert, cet ours est prêt pour toutes les réunions élégantes. Doté d'une étiquette d'oreille portant la marque Bentley, il constitue un ajout sophistiqué à la gamme des peluches.

Enfin, voici le bébé Bentley de la famille, l'ourson Cosy Knit. Enveloppé dans un pull et un bonnet en tricot, arborant le logo des ailes de Bentley, cet ours est synonyme de confort et de style.

Mais voici la meilleure partie. Fabriqués dans une luxueuse fourrure, ces ours ne sont pas seulement destinés à être câlinés : ils sont équipés pour la conduite, le passage des vitesses et le maniement des pédales, autant d'éléments indispensables à tout jeune conducteur en herbe. Les ours Cosy, Engineer et Heritage coûtent chacun 75 euros (au taux de change actuel), tandis que l'ours Signature coûte 92 euros. Chaque ours est présenté dans un sac 100 % coton signé Bentley.

Alors, pourquoi se contenter de l'ordinaire quand on peut offrir un morceau de l'héritage de Bentley et inspirer un amour de toute une vie pour les automobiles exceptionnelles ?