Les concessions automobiles ne sont pas à l'abri des vols et des cambriolages. À Chicago, alors qu'il faisait encore jour, deux voleurs ont pénétré à l'intérieur d'une concession Lamborghini. Le premier portait une arme et surveillait l'entrée, tandis que le second était muni d'un marteau afin de briser la vitrine d'un comptoir.

Les deux malfaiteurs n'ont pas commis ce méfait pour s'emparer des voitures exposées au sein de la concession, mais bien pour dérober des montres de luxe "valant des millions" de dollars d'après le Dailymail. Le plus incroyable est que le vol a eu lieu alors qu'une dizaine de personnes se trouvait à l'intérieur de la concession, mais que cela n'a pas empêché les deux brigands de commettre leur vol.

L'opération n'a duré qu'une vingtaine de secondes, les employés ont couru sans succès après les voleurs pour les attraper : "Nous avons couru après eux sur Chestnut, jusqu'à State Street, puis ils se sont séparés", a déclaré à ABC 7 Joe Abbas, copropriétaire de la concession. Le pire a été évité puisque ni les voleurs ni les salariés de la concession n'ont fait usage de leur arme. C'est maintenant au tour de la police d'enquêter pour retrouver la trace des voleurs et mettre la main sur le butin.

De son côté, la concession Gold Coast demande aux responsables de la ville de prendre des mesures pour lutter contre le banditisme. Avec 11 865 cas, les vols sont en augmentation de 5% au 5 décembre 2021 affirme le journal britannique, et les meurtres progressent de 4% par rapport à l'année dernière.

Le propriétaire de la concession Joe Perillo annonce devoir fermer les portes au public, même la journée, et que les visites ne se feront plus que par rendez-vous. Il menace également de fermer définitivement son commerce, et d'ouvrir une nouvelle concession en banlieue, lieu jugé plus calme.