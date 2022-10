BMW M a présenté la toute nouvelle M2 et sa corpulence qui n'est vraiment pas passée inaperçue. Vous êtes nombreux à pointer du doigt son poids de 1 775 kg à vide en ordre de marche (incluant un conducteur de 75 kg). La nouvelle génération encaisse un surpoids de 150 kg par rapport à sa devancière et se rapproche dangereusement de ses grandes sœurs M3 et M4.

Le poids est l'ennemi de la performance, malheureusement, cette tendance à grossir d'une génération à l'autre n'est pas près de s'arrêter chez BMW M. Lorsque nos confrères de Carbuzz ont posé la question à Frank van Meel, PDG de BMW M, pour connaître les mesures qui seront mises en place pour contrer le surpoids des futures voitures électrifiées de BMW M, Frank van Meel a expliqué que ses ingénieurs étaient en train de travailler sur le sujet, mais il a laissé entendre que les futurs modèles deviendront plus lourds malgré tous les efforts.

Galerie: BMW M2 (2023)

103 Photos

Pour BMW M, l'enjeu n'est pas de réduire le poids, mais de le maitriser et de le répartir efficacement afin que ses futures sportives soient équilibrées.

"Ce sur quoi nous travaillons, c'est la façon dont nous intégrons la technologie de nos voitures, comme les blocs de batteries, et la façon dont ils sont fixés aux voitures", explique-t-il. Frank van Meel ajoute que "la configuration des batteries permet de réduire l'effet du poids" en les installant le plus près du sol afin de réduire le centre de gravité.

Le constructeur allemand de voitures de sport a aussi une autre solution, plus radicale cette fois. Ses voitures électrifiées pourraient tout simplement devenir plus puissantes que les thermiques, à ce propos, BMW M est en train de développer un prototype capable de délivrer aux alentours de 1000 ch grâce à quatre moteurs électriques. Il n'a pour l'instant pas été présenté au public, et pourrait ouvrir la voie à d'autres nouveautés tout aussi intéressantes.