La transition vers l'électrique et l'arrivée des réglementations anti-pollution de plus en plus strictes, sont les deux principales menaces qui pèsent sur les gros et puissants moteurs de voitures de sport dans le monde.

Certains ont fait face à cette situation en tentant la voie du downsizing (réduction de la cylindrée des moteurs sans baisser les performances). La marque BMW, quant à elle, reste fidèle à ses moteurs à six et huit cylindres. Le choix adopté par la marque munichoise a été expliqué par Franciscus Van Meel, CEO de BMW M, lors d'une rencontre avec les médias au BMW M Fest 2022.

Des hybrides sans compromis, puis des électriques

Le PDG de la division Motorsport a déclaré que BMW n'a jamais envisagé d'équiper ses modèles hautes performances (du moins sur les voitures M "pures") de moteurs à trois ou quatre cylindres. Elle ne le fera pas non plus à l'avenir.

La nouvelle M2 a conservé le six cylindres 3.0 S58 et sera donc la dernière M à ne pas être électrifiée. Les prochains modèles sportifs se profilent déjà à l'horizon, à commencer par le XM et la nouvelle M5 qui partageront le groupe motopropulseur hybride rechargeable soutenu par un V8 4.4 biturbo.

Dans le même temps, l'entreprise a déjà dévoilé les premières M 100 % électriques comme la i4 M50 et le iX M60. En 2023, ce sera le tour de la i7 M70 de 660 ch. Plus tard, nous verrons également la première M3 entièrement électrique.

La version M à quatre cylindres

La voie empruntée par BMW est donc sensiblement différente de celle de Mercedes, qui a récemment présenté la nouvelle C 63 AMG avec un moteur hybride rechargeable 2.0 à quatre cylindres de 680 ch. Ce même groupe moteur sera également adopté par d'autres modèles AMG tels que le CLE et le GLC.

Il faut dire aussi que BMW n'a pas complètement abandonné le moteur quatre cylindres dans ses voitures les plus performantes. Le 2 litres est actuellement présent dans la M135i xDrive, la M235i xDrive, le X2 M35i xDrive et pourrait également trouver sa place dans le probable X1 M35i. Pour l'instant, il reste à savoir si les futures générations de ces modèles passeront directement à l'électrique ou s'il y aura un passage par un système hybride rechargeable.