La Série 8 n'est pas tout à fait à la hauteur de l'héritage laissé par la légendaire E31 et vous pouvez le constater immédiatement par le petit investissement que BMW a fait avec le Life Cycle Impulse du produit plus tôt cette année.

Cela n'a pas de sens de dépenser beaucoup d'argent pour un produit qui ne génère pas un volume de ventes suffisant pour justifier l'investissement. Un autre exemple pertinent et plus récent est celui de la Z4, dont le roadster a reçu le plus léger des liftings.

Alors que la rumeur veut que le cabriolet à toit souple tire sa révérence en 2025, la Série 8 pourrait vivre une troisième génération. Nos amis de BMWBLOG savent de source sûre que la ligne de modèles survivra, mais sous une forme simplifiée. Le coupé et le cabrio sont censés se diriger vers la retraite, avec seulement le Gran Coupé survivant. Il est intéressant de noter que le style de carrosserie le plus pratique du trio va perdre ses moteurs à essence et diesel.

Sous le nom de code G77, la prochaine Série 8 Gran Coupé pourrait être exclusivement électrique. BMW prévoit de lancer la production en 2026 et de s'en tenir à la plateforme CLAR à propulsion arrière utilisée par le modèle actuel à moteur à combustion interne. Bien qu'elle porte le chiffre "8" dans son nom, la berline élancée servira de pont entre la BMW i5 et la BMW i7.

Bien que BMW travaille sur une plateforme électrique dédiée baptisée "Neue Klasse", des sources proches du constructeur munichois estiment qu'il est peut-être trop tôt pour construire la Série 8 sur l'architecture NE. Pour rappel, les premiers modèles sur cette toute nouvelle architecture devraient arriver à partir de 2025 avec une berline et un SUV dans le segment de la Série 3.

Il y aura un chevauchement de plusieurs années entre la Neue Klasse et la plateforme CLAR avant que BMW n'abandonne finalement cette dernière. La vente d'une Série 8 uniquement électrique à partir de 2026 représenterait un geste audacieux, étant donné que beaucoup de gens ne sont pas encore prêts à passer aux VE. Des hauts responsables de l'entreprise ont répété à plusieurs reprises que la disparition du moteur à combustion interne ne devait pas être précipitée, car l'infrastructure n'est pas prête pour l'assaut électrique.