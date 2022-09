Trois ans après ses débuts, la BMW Z4 reçoit une grosse mise à jour. Contrairement au restylage classique qui se concentre principalement sur l'esthétique et les moteurs, la bavaroise en profite pour s'offrir un équipement encore plus complet et une simplification de la gamme.

Les équipements Advantage et Sport Line ayant été supprimés, la Z4 n'est plus disponible qu'avec le pack M Sport de série pour tous les modèles.

Nouvelles jantes, nouvelles couleurs

Bien qu'elles soient relativement mineures, les modifications esthétiques sont bien présentes sur la BMW Z4. Par exemple, les nouveaux modèles 2023 sont reconnaissables à leur calandre différente, plus élaborée, tandis que les jupes latérales ont un design légèrement différent de celui du roadster précédent. La firme de Munich a également revu les prises d'air latérales et les jantes en alliage de 18 et 19 pouces, qui présentent un nouveau look.

Le catalogue de couleurs a également été mis à jour avec l'ajout de Thundernight Metallic, d'un bleu Portimao Blue Metallic et d'un gris Skyscraper Gray Metallic. À ces couleurs s'ajoutent le noir, le rouge, le gris et le Frozen Gray métallisé mat, tandis que la capote peut être commandée en anthracite ou en noir.

Toujours en matière de style, la Z4 peut également être équipée du pack M Shadow Line, avec des inserts noirs brillants autour des phares et près des prises d'air.

Pas de changement radical pour l'intérieur, qui conserve la sellerie et la technologie du modèle d'avant restylage. Les sièges sport en cuir sont disponibles en noir, blanc ivoire et rouge magma, et les inserts en Alcantara avec surpiqûres bleues contrastantes ne manquent pas dans l'habitacle. L'instrumentation du BMW Live Cockpit Professional se compose toujours d'un combiné d'instruments numériques et de l'écran d'infodivertissement, tous deux de 10,25 pouces.

Les systèmes d'aide à la conduite comprennent le freinage d'urgence automatique, l'alerte de maintien dans la voie et la reconnaissance des panneaux de signalisation. Le régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop&Go, l'alerte de collision arrière et l'assistant de stationnement peuvent être ajoutés en option.

Jusqu'à 340 ch avec la M40i

Il n'y a rien de nouveau en termes de moteurs. Exclusivement disponible en propulsion, la gamme de la BMW Z4 se compose toujours des modèles sDrive 20i, sDrive 30i et du plus puissant M40i.

Les deux premières versions utilisent un moteur 2 litres turbocompressé d'une puissance respective de 197 et 258 ch, la 20i étant également disponible avec une boîte de vitesses manuelle à 6 rapports. La 30i et la M40i de 340 ch (0-100 km/n en 4,5 secondes), en revanche, sont exclusivement accouplées à une boîte automatique à 8 rapports.

La 30i est équipée de série de la suspension et du système de freinage M Sport avec des étriers bleus ou rouges, tandis que seule la M40i propose des amortisseurs M adaptatifs à commande électronique. Le modèle supérieur est également équipé de série du différentiel arrière M Sport, qui est disponible en option sur la 30i.

La commercialisation de la BMW est prévue pour novembre 2022. Les prix officiels n'ont pas encore été annoncés.