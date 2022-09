Mercedes-AMG vient de présenter la nouvelle génération de sa C 63, un modèle basé sur la Classe C W206. Et ce qu'on craignait est arrivé : le V8 4,0 litres bi-turbo a laissé sa place à un quatre cylindres 2,0 litres hybride. Certes, il s'agit du quatre cylindres de série le plus puissante du marché, mais est-ce que cela suffira à faire oublier la douce mélodie et l'agrément du V8 ?

La nouvelle berline venue de Stuttgart doit désormais faire face à sa rivale historique, la BMW M3, mais dans sa version Compétition uniquement puisque la Mercedes met la barre assez haute en termes de performances désormais. Les points communs entre les deux modèles sont nombreux, tout comme les différences, et nous avons donc décidé de les mettre face à face virtuellement, avant une confrontation physique.

Style extérieur

Esthétiquement, les deux Allemandes semblent très différentes à bien des égards. La C 63 conserve des lignes assez fidèles au modèle dont elle dérive, même si les voies ont été élargies de 76 mm et la longueur accrue de 84 mm grâce à de nouveaux pare-chocs avant et arrière. De son côté, la BMW M3 arbore une face avant totalement différente de la Série 3, BMW lui ayant préféré celle de la Série 4.

Les deux modèles affirment leur caractère sportif grâce à des boucliers plus sportif, le tout combinés à une calandre spécifique et quelques détails aérodynamiques de couleur sombre ou, en option pour les deux modèles, en fibre de carbone. Toutes les deux sont équipées, de série, de jantes de 19 pouces, qui peuvent, en option, aller jusqu'à 20 pouces pour la Classe C et jusqu'à 21 pouces pour la M3.

C'est à l'arrière que l'on commence probablement à remarquer les plus gros points de divergence. La BMW M3 possède quatre sorties d'échappement rondes, placées à l'intérieur d'un grand diffuseur aux formes assez rectilignes. Sur les Mercedes-AMG C 63 S c'est exactement le contraire, avec les très classiques sorties d'échappement carrées, quatre embouts placés à l'intérieur d'un diffuseur au style moins agressif.

Modèle Longueur Largeur Hauteur Empattement Mercedes-AMG C 63 S 4,84 mètres 1,89 mètres 1,44 mètres 2,88 mètres BMW M3 Compétition xDrive 4,79 mètres 1,90 mètres 1,44 mètres 2,86 mètres

À l'intérieur

Dans l'habitacle, les deux modèles restent fidèles aux versions plus conventionnelles, avec quelques petits changements pour accentuer leur côté sportif.

La C 63 conserve la disposition classique de la Classe C, avec un écran vertical et un écran horizontal, le volant de la finition AMG Line à deux branches et les sièges sport avant. En option, des baquets avec une monocoque sont aussi disponibles.

Sur la BMW M3, en revanche, avec le récent restylage de toute la gamme et l'arrivée de la M3 Touring, on retrouve le nouveau système d'info-divertissement iDrive 8 avec des écrans incurvés pour former un seul élément combinant instrumentation numérique et info-divertissement.

En termes d'espace pour les occupants et les bagages, les dimensions ne changent pas par rapport aux autres modèles de la gamme. En revanche, la C 63 S, en raison de son hybridation, devrait avoir un coffre plus petit par rapport à une Classe C essence ou diesel classique. Les données n'ont pas encore été communiquées par Mercedes.

Les moteurs

Sur le plan mécanique, nous faisons face à deux philosophies très différentes, mais qui nous amène dans les deux cas à des performances de premier ordre.

La nouvelle Mercedes-AMG C 63 S est la première de sa catégorie à adopter l'hybridation. Outre le quatre cylindres 2,0 litres turbo de 476 ch et doté d'un turbocompresseur et d'un compresseur d'admission à commande électrique (une technologie qui a fait ses débuts sur le six cylindres en ligne M256 il y a quelques années), un moteur électrique est installé sur l'essieu arrière, capable de générer jusqu'à 204 ch supplémentaires grâce à une batterie de 6,1 kWh. Cette combinaison porte la puissance totale de la Classe C à 680 ch, le tout répartie aux quatre roues.

Sous le capot de la M3 Compétition se trouve la dernière évolution du six cylindres en ligne 3,0 litres turbo de la firme à l'hélice. Le S58, c'est son nom de code, développe 510 ch et 650 Nm de couple, uniquement aux roues arrière (une version xDrive existe aussi désormais) et avec un mode drift très amusant.

Du côté de chez Mercedes, nous retrouvons une boîte de vitesses à double embrayage à 9 rapports, produite en interne, tandis que BMW a préféré une boîte automatique à convertisseur de couple à 8 rapports produite par l'équipementier allemand ZF.

Si l'on s'en tient aux seuls chiffres, on constate qu'avec une batterie complètement chargée, la Mercedes devrait laisser sa rivale derrière elle sur l'exercice du 0 à 100 km/h. En ce qui concerne la vitesse de pointe, en revanche, les choses changent : alors que toutes deux sont limitées à 250 km/h de série, la C 63 peut atteindre 280 km/h grâce à un pack dédié, tandis que la M3 met la barre un peu plus haute et peut atteindre 290 km/h.

Selon les données publiées par Mercedes-AMG, la batterie ne peut jamais tomber à 0 %, le système garantit toujours un certain pourcentage de charge afin d'avoir continuellement la puissance annoncée.

Modèle Moteur Puissance Couple Vitesse max 0 à100 km/h Mercedes-AMG C 63 S 4 cyl. 2,0 litres turbo + moteur électrique 476 ch + 204 ch 545 Nm + 320 Nm 280 km/h 3,4 secondes BMW M3 Compétition xDrive 6 cyl. 3,0 litres turbo turbo 510 ch 650 Nm 290 km/h 3,9 secondes

Prix

Pour l'instant, Mercedes n'a pas encore publié les prix de la nouvelle C 63. Il faudra attendre quelques semaines pour les connaître. La BMW M3, quant à elle, démarre à partir de 105 250 euros en version propulsion, 109 750 euros en xDrive et 111 950 euros pour une M3 Touring disponible, quant à elle, uniquement en version xDrive.

Pour ceux qui veulent plus d'espace

Pour la première fois, les Mercedes-AMG C 63 et BMW M3 seront également en concurrence dans la catégorie des breaks sportifs. Si cela n'a rien de vraiment nouveau pour Mercedes qui proposait déjà une version break sur ses anciennes C 63, c'est la première fois que la M3 propose une version break. De quoi aller aussi faire de la concurrence à l'Audi RS 4.

La mécanique est la même que pour la berline avec, en prime, plus de coffre pour accueillir toute la petite famille.