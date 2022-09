La gamme BMW manque aujourd'hui d'une véritable supercar depuis la M1 des années 1980. Pourtant, on ne peut pas dire que ce segment ait été définitivement abandonné par la firme bavaroise. BMW a présenté de nombreux concept-cars entre temps, comme la Nazca C2, la M1 Hommage et la Vision M Next, mais aucun d'entre eux n'a jamais été produit en série (à l'exception de trois exemplaires de la Nazca).

D'ici les prochaines années, les choses pourraient changer, car une étonnante voiture électrique semble se profiler à l'horizon.

Une nouvelle plateforme aux multiples possibilités

Récemment, nos confrères de chez BMW Blog ont pu interviewer Frank Weber, le responsable du développement de la marque. Au cours de l'interview, Frank Weber a évoqué en détail la nouvelle plateforme Neue Klasse qui sera la base des futurs véhicules électriques siglés BMW. Cette architecture sera polyvalente et servira de base à des modèles d'entrée de gamme, tels que les éventuelles i1 et i2, ainsi qu'à une hypothétique supercar.

Sur ce dernier point, Frank Weber a précisé que le modèle le plus extrême dérivé de la plateforme pourrait bénéficier de quatre moteurs électriques et d'une puissance d'un mégawatt, soit l'équivalent de 1 360 ch. Un chiffre hallucinant, mais qui s'inscrit globalement dans la lignée des récentes supercars électriques présentées récemment, comme les Rimac Nevera, Lotus Evija et autres Pininfarina Battista.

Un projet commun avec McLaren ?

Néanmoins, Frank Weber a tenu à nuancer un peu ses propos. BMW n'a pas encore approuvé le projet, et il n'est pas certain qu'il le fasse dans un avenir proche. Parallèlement, il a été question ces derniers mois d'une collaboration avec McLaren (peut-être pour justement unir leurs forces autour d'une supercar électrique), mais notre protagoniste n'a pas souhaité faire de commentaire à ce sujet.

Il n'en reste pas moins que les premiers modèles basés sur la Neue Klasse arriveront en 2025 avec la nouvelle Série 3 et - probablement - le successeur du X3. BMW compte réaliser 50 % de ses ventes en électrique d'ici 2030. Cette année-là, les autres marques du groupe, à savoir Rolls-Royce et Mini, ne proposeront plus que des modèles électriques également.