L'avenir de BMW Motorsport prend désormais la forme angulaire et imposante d'un grand SUV propulsé par un groupe motopropulseur hybride rechargeable d'une puissance exagérée de 750 ch. Elle est suffisante pour faire du BMW XM la voiture la plus puissante jamais créée à Munich.

Pourtant, lorsque des rumeurs ont commencé à circuler il y a plus d'un an au sujet d'une éventuelle voiture créée par le département Motorsport, beaucoup ont pensé qu'elle pourrait prendre la forme de la BMW M1 Hommage, un concept présenté au Concorso d'Eleganza Villa d'Este 2008, puis mis en sommeil.

Le cadeau d'anniversaire

L'année de présentation n'est pas une coïncidence : 2008 était le 30e anniversaire de la BMW M1, le coupé sportif de la fin des années 1970 conçu par Giugiaro et inspiré de la Turbo de 1972 dessiné par Paul Bracq.

BMW M1 Hommage

Cette voiture est devenue un classique grâce à sa forme distinctive et à son moteur, un six cylindres en ligne de 3,5 litres développant 277 ch et 330 Nm de couple, capable de passer de 0 à 100 km/h en 5,6 secondes et d'atteindre 265 km/h, ce qui en fait la voiture allemande la plus rapide de son époque. Et enfin, elle est à l'origine de la naissance de la saga BMW M.

Alors, quelle meilleure façon de rendre hommage à une voiture aussi emblématique que de présenter un concept inspiré par elle ? C'est ainsi que Chris Bangle, le responsable du design de BMW à l'époque, et Adrian van Hooydonk (ancien directeur du design de BMW) ont commencé à esquisser les lignes du nouveau coupé, en regardant à la fois la M1 et la Turbo, avec son capot particulièrement large et son nez aplati, traversé par l'inévitable double calandre et les feux LED ultrafins.

BMW M1 Hommage

Des feux cachés sous une paupière et visibles uniquement lorsqu'ils sont allumés, tandis que lorsqu'ils sont éteints, ils deviennent presque invisibles, s'intégrant dans la ligne qui traverse la calandre. Une façon de reprendre le concept des feux escamotables de la M1 originale, solution abandonnée au fil des ans par tous les constructeurs pour des raisons de sécurité.

BMW M1 Hommage BMW Turbo

L'arrière est encore plus caractéristique, imposant et surélevé, avec le logo BMW placé à gauche et à droite, juste au-dessus des feux (eux aussi très fins). Il s'agit d'une référence à la M1 originale, tout comme la lunette arrière avec ses nombreuses lamelles. Le diffuseur arrière, l'un des rares éléments noirs de la carrosserie, est beaucoup plus imposant. Alors que les 456 BMW M1 produites ont des couleurs de carrosserie différentes, l'orange (Valencia Orange) a été la couleur choisie pour la Turbo de 1972. Et l'orange était aussi la livrée de la BMW M1 Hommage.

BMW M1 Hommage BMW M1

L'aérodynamisme à l'état pur

Malgré l'absence d'appendices ostensibles, la BMW M1 Hommage bénéficie d'un aérodynamisme très raffiné, comme la calandre caractéristique pour conduire l'air vers le système de refroidissement du moteur ou les petites pales avec des ouvertures spéciales pour faire de même.

Les données techniques n'ont pas été révélées, mais le soupçon que le moteur pourrait être le majestueux V10 de la BMW M5 de l'époque (la E60) était fort. Il aurait certainement été parfaitement adapté, tant en termes de poussée que de son, et combiné à la propulsion arrière d'un coupé similaire, il aurait certainement procuré des sensations uniques.

Cependant, nous savons que la BMW M1 Hommage est restée un hommage unique, même si certains de ses traits de style ont été repris plus tard par van Hooydonk lui-même (qui est ensuite devenu vice-président senior du design chez BMW) pour créer la BMW i8, le coupé sportif hybride présenté en 2014. Regardez le pilier arrière et vous verrez qu'il ressemble beaucoup au concept 2008.