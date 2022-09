La présentation de la nouvelle BMW M2 a été confirmée pour le 11 octobre prochain. Après une multitude de rumeurs et de photos espion, nous allons enfin découvrir ce que nous réserve la plus puissante des Série 2. Et après avoir pris en main sa petite sœur, la M240i, il y a fort à parier que ce nouveau cru sera une nouvelle fois exceptionnel.

Bien que les voiles n'aient pas encore été levés sur cette nouvelles M2, plusieurs informations, non officielles et non confirmées pour le moment, ont laissé entendre qu'une version plus puissante et plus sportive serait déjà en phase finale de développement et pourrait être présentée au cours de l'année 2023.

Le magazine britannique Autocar a repéré un premier prototype il y a quelques semaines, avec un bouclier avant plus agressif et un aileron arrière plus grand. Selon nos confrères d'outre-Manche, la nouvelle M2 CS (ou CSL) devrait être équipée d'une version plus puissante du six cylindres S58 3,0 litres bi-turbo, le même que celui de l'actuelle M4, avec une puissance de 480 ch, soit exactement le même chiffre que la version non Compétition (qui n'est pas commercialisée en France).

Si ces données s'avèrent exactes, cette M2 un peu spéciale aura le droit à 30 ch de plus que la M2 de base dont les premières estimations font état d'une puissance de 450 ch. La M2 devrait rester une propulsion, bien qu'une version xDrive puisse être proposée à l'avenir. La boîte automatique à huit rapports sera de la partie, reste à savoir si ce sera la même chose pour la boîte manuelle.

La M2 CS pourrait être plus légère que la M2 "standard", avec quelques modifications au niveau du réglage des suspensions et sans doute de nouveaux éléments aérodynamiques. Rendez-vous donc fin 2023 pour découvrir cette nouvelle M2 un peu spéciale, mais en attendant, les projecteurs sont braqués sur le 11 octobre prochain afin de découvrir la nouvelle M2.