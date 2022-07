Car Magazine révèle que McLaren et BMW pourraient de nouveau travailler ensemble pour développer un modèle en commun. Il s'agirait d'une sportive électrique, qui peut être considérée comme l'héritière de la McLaren F1 que les deux fabricants ont produit dans les années 90.

Ni BMW et ni McLaren ne s'est exprimé sur le sujet, mais la publication est formelle. Les dirigeants des deux marques se seraient rencontrés il y a quelques mois pour discuter à huis clos à propos de ce projet qu'ils pourraient entreprendre main dans la main. Si ces discussions portent leur fruit, McLaren pourrait être chargé de la conception du châssis en carbone, tandis que BMW serait chargé d'apporter les batteries et les moteurs.

Si BMW s'intéresse de prés à une collaboration avec McLaren, c'est parce que tous ses concurrents sont en train de développer leurs supercars électriques. Nous savons que la remplaçante de l'Audi R8 aura une batterie, et que Mercedes-AMG lancera une supercar à électrons. Même si le constructeur de Munich ne produit plus de supercar depuis quelques années, il pourrait profiter de cette occasion pour entrer en course et lancer sur le marché une supercar digne de ce nom.

BMW M, la branche sportive n'a pas grand-chose à prouver, elle sait développer des voitures de sport. Cela dit, elle aurait frappé à la porte de McLaren pour bénéficier de son savoir-faire en terme de réduction de poids et d'augmentation de la rigidité en torsion du châssis.

Au mois d'avril dernier, Automotive News Europe rapportait une rumeur similaire. BMW et McLaren étaient en discussion pour le développement d'une plate-forme destinée aux véhicules électriques. Un protocole d'accord aurait même été signé le 24 mars 2022. Si cette collaboration aboutie, la supercar électrique de BMW pourrait s'inspirer du concept Vision M Next présenté en 2019 et qui n'a à ce jour donné suite à aucun modèle de série.