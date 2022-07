On dit que le diesel est recommandé aux gros rouleurs, et cette expérience réalisée entre Londres et Madrid le prouve une nouvelle fois. Le YouTubeur Joe Achilles et son acolyte sont partis de la capitale anglaise pour se diriger en direction de la capitale espagnole à bord d'une BMW Série 7 (G11) pour relever le défi : celui de parcourir toute cette distance avec seulement un plein de diesel.

Pour cette tentative, ils ont conduit une BMW 730d équipée d'un moteur diesel de six cylindres en ligne de 3,0 litres de cylindrée. Cette motorisation (B57) offre 265 ch et un couple de 620 Nm. Sa puissance est transmise aux roues via une boîte ZF à huit rapports. La berline allemande est chaussée de pneus Michelin E Primacy, et pour économiser la moindre goutte de carburant, Joe Achilles et son ami n'ont pas brusqué la voiture et ont scrupuleusement respecté les limitations de vitesse.

Sont-ils parvenus à rallier la capitale espagnole sans remettre d'essence ? La réponse est oui ! Après 22,5 heures de route et 1026,5 miles parcourus, soit 1651 km, ils sont arrivés à leur destination finale avec une autonomie restante de 96 miles, soit 154 km. Si on additionne ces deux valeurs, on obtient l'autonomie réelle de cette BMW 730d qui est donc d'environ 1800 km ! Sachant que cette berline a un réservoir de 78 litres, elle a donc consommé en moyenne 4,3 L/100 km : qui dit mieux ?

Il est impossible de parcourir autant de distance avec un véhicule plus gourmand ou qui ne bénéfice pas d'un très grand réservoir. Les voitures électriques sont également incapables de rouler aussi loin sans se brancher à une borne électrique. Mais les choses sont en train d'évoluer, Mercedes-Benz a montré que son prototype EQXX était en mesure de rouler 1200 km entre deux charges.