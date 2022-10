Non, la BMW M2 2023 n'est pas (encore) disponible dans un jeu vidéo qui nous permettrait de la personnaliser. Mais pour les plus impatients, ces images officielles montrent la plus petite voiture M de Munich équipée de nombreuses pièces M Performance Parts conférant à la G87 une apparence ultra-agressive.

Elle peut être équipée en option d'un aileron arrière monté sur la malle du coffre, mais en regardant de plus près, vous remarquerez qu'il y a également un aileron monté sur le toit. Pour améliorer l'appui ou seulement le style ?

Les quatre embouts d'échappement centraux sont disponibles sur les dernières M3 et M4 depuis leur commercialisation il y a quelques années. La nouvelle M3 Touring peut également être équipée de la même configuration. Ailleurs, la forme carrée des pare-chocs arrière a été noircie et le diffuseur est en fibre de carbone.

2023 BMW M2 with M Performance Parts

Les stickers de carrosserie avec l'inscription "M Performance" sont visibles sur le profil latéral où l'on peut également apercevoir les coques de rétroviseurs en carbone et les grandes roues de 20 pouces à l'avant et de 21 pouces à l'arrière. Les ailes avant et arrière comportent des éléments supplémentaires, ainsi que des ailettes sur les jupes latérales. Les prises d'air carrées semblent un peu grandes, mais il s'agit probablement d'une illusion due à l'utilisation généreuse de fibre de carbone autour d'elles.

Il ne se passe pas grand-chose dans l'habitacle où la seule amélioration que l'on remarque est la fibre de carbone appliquée sur les rayons du volant ainsi que sur la console centrale et le tableau de bord. La BMW M2 que l'on voit ici est équipée de sièges baquets en option et probablement de la meilleure caractéristique de la voiture : une boîte de vitesses manuelle à six rapports.

Si vous trouvez que ces extras sont un peu trop nombreux, ce qui est tout à fait compréhensible, vous pouvez les ignorer complètement. Les M Performance Parts restent des accessoires optionnels destinés à ceux qui veulent attirer l'attention sur eux avec des BMW flashy.