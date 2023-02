Le Volkswagen Touareg de troisième génération a été lancé il y a cinq ans et le constructeur de Wolfsburg travaille sur une phase 2 afin de redonner un coup de jeune au cousin de l'Audi Q7. Volkswagen a dévoilé de premières images avant sa présentation officielle prévue au début du mois de mai.

Sur cette photo, le Touareg 2024, dans sa version haut de gamme R, arbore une barre lumineuse dans la lignée des autres SUV de Volkswagen, dont les Atlas et Atlas Cross Sport récemment restylés en Amérique du Nord. Cette bande lumineuse est dotée d'un nouvel ensemble de feux matriciels avec 38 400 LED et la possibilité de projeter un tapis de lumière interactif, offrant plus de confort.

Teaser du restylage du Volkswagen Touareg 2024

31 Photos

Les roues ont été redessinées et pourront atteindre 21 pouces. La déclinaison hybride rechargeable sera dotée d'écopes de freins bleus avec la marque R. À l'arrière, le logo Volkswagen sera lumineux, une première pour un modèle européen de la marque, et nous nous attendons à voir une barre lumineuse quand le camouflage sera retiré.

Volkswagen a a ajouté un capteur mesurant la charge sur le toit, pouvant atteindre 100 kg, afin d'ajuster les systèmes d'assistance, notamment l'ESC (contrôle électronique de la stabilité). Volkswagen propose un châssis avec suspension à ressorts en acier de série et des suspensions pneumatiques double chambre en option. Les deux systèmes ont été reconfigurés afin d'améliorer leurs performances.

Les motorisations vont rester les mêmes. Le V6 TDI 3,0 L offrira toujours 231 chevaux et un couple de 500 Nm. Une configuration plus puissance restera proposée, avec 286 chevaux et 600 Nm. Un moteur essence sera toujours au catalogne, le V6 3,0 L développant 340 chevaux et offrant 450 Nm de couple.

Le Touareg eHybrid proposera une puissance de 381 chevaux et 600 Nm. La version R eHybrid montera à 456 chevaux et 702 Nm. Ces deux modèles auront une batterie de 14,3 kWh offrant près de 50 km d'autonomie en 100% électrique.

Tous les Volkswagen Touareg resteront fabriqués à Bratislava, en Slovaquie, comme les autres SUV reposant sur la plateforme MLB : Audi Q7 et Q8, Porsche Cayenne et Cayenne Coupé, ainsi que la Bentley Bentayga.