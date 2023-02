Les versions restylées du Volkswagen Atlas et du Atlas Cross Sport font leur apparition au salon de l'automobile de Chicago. S'ils jouissent déjà d'un grand succès aux États-Unis, ils continuent de se développer grâce à des améliorations telles qu'un nouvel intérieur élégant et un moteur turbo sophistiqué qui améliore les performances et l'expérience de conduite.

Un extérieur remanié

Apparue sur la nouvelle Golf, une barre lumineuse vient s'ajouter sous le capot des Volkswagen Atlas et Atlas Cross Sport, au-dessus d'un logo illuminé. Cette barre fait le lien entre les nouveaux feux à LED et la nouvelle calandre en maille.

À l'arrière également, les deux SUV s'offrent de nouvelles pièces. Le becquet de toit est plus imposant que les versions précédentes. À l’instar de la face avant, une bande lumineuse fait son apparition sur le couvercle du coffre. Ces systèmes d'éclairage seront disponibles sur toutes les versions des SUV mis à part sur la version de base qui se contentera de deux phares de chaque côté de la caisse.

Un intérieur plus technologique

Des matériaux de qualité supérieure par rapport aux anciens Atlas font leur apparition. Le tableau de bord et la console centrale est en similicuir et remplace le plastique dur. Les panneaux de porte quant à eux reçoivent aussi de nouveaux matériaux.

Le cockpit est de plus en plus haut de gamme. Un nouveau design intérieur est désormais disponible avec un éclairage ambiant avec 30 couleurs ainsi qu'un tableau de bord rétro-éclairé.

Les sièges en cuir matelassé avec un motif en diamant (disponible sur les modèles haut de gamme) ajoutent une touche de luxe. Les fonctionnalités de confort telles que les sièges avant ventilés, le volant chauffant, les palettes de changement de vitesse et le climatiseur Climatronic sont de série.

Le tableau de bord intègre un écran tactile flottant de 12 pouces. L'Apple CarPlay et Android Auto sans fil sont désormais de série ainsi que six ports USB-C et deux ports USB-A.

Plus de V6 dans l'Atlas

En effet, VW abandonne cette motorisation V6 pour ses deux grands SUV. À la place, vous retrouverez un quatre cylindres turbo de 2,0 L délivrant une puissance de 273 ch et 370 Nm de couple. De série, les deux Atlas disposent de la transmission avant et d'une boîte automatique à huit rapports. La transmission intégrale 4Motion étant en option.

Toutes les prestations ont été revues à la hausse dans ces nouvelles versions de l’Atlas et de l'Atlas Cross Sport, et il devrait en être de même pour les prix.

