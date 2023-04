Le Volkswagen Atlas est ce gros SUV destiné au marché américain, qui n'existe pas dans ce pays mais qui vient de faire peau neuve. Avec de nouvelles lumières, un intérieur mis à jour, un nouveau moteur et un peu plus d'équipement, rien d’inhabituel. Au Salon de l'auto de New York 2023, Volkswagen présente maintenant une toute nouvelle version de l'Atlas, revisitée, la soi-disant Peak Edition.

L'Atlas Peak Edition est essentiellement une variante plus robuste du modèle standard à trois rangées mais prudence tout de même. Bien que la marque allemande affirme que l'inspiration pour l'édition Peak provient du concept Basecamp de 2019, les mises à niveau hors route du véhicule de production sont assez faibles.

L'édition Peak dispose de panneaux latéraux supplémentaires pour éviter les éraflures et les rayures, de rails de toit et de pneus tout-terrain (255/60) montés sur des jantes de 18 pouces. Volkswagen nous dit que la plupart des changements ici sont mineurs afin de ne pas gâcher l'expérience de conduite.

Une mise à jour suffisante ?

Sinon, les mises à niveau sont purement visuelles. Les nouvelles jantes sont finies en noir brillant, sous la calandre se trouve un détail unique en forme de X qui différencie la Peak Edition des autres modèles Atlas. Il y a aussi un nouveau badge Peak Edition sur le garde-boue avant. Un nouveau travail de peinture élégant appelé "Avocado Green" est également exclusif à la garniture.

L'intérieur est assorti à la couleur extérieure avec du similicuir noir, des accents gris et des surpiqûres orange. Il y a aussi un motif métallique noir unique sur les panneaux de porte et même un logo Peak Edition illuminé sur le côté passager du tableau de bord.

Comme le reste de la gamme Atlas, cette version présente la même technologie améliorée à l'intérieur du véhicule. Cela comprend un écran tactile de 12,0 pouces et un tableau de bord numérique de 10,3 pouces qui est livré en standard avec Apple CarPlay et Android Auto. Sous le capot se trouve le moteur quatre cylindres turbocompressé de 2,0 litres désormais standard avec 273 ch contre 241 ch pour une version standard de l’Atlas.