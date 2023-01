Après une gestation de plusieurs mois depuis que les premiers indices ont été partagés en mai lors de la Google I/O 2022, la société de Mountain View a finalement annoncé la disponibilité du nouvel Android Auto.

"Coolwalk" est son nom de code, "redesign" est le terme qui le définit le mieux compte tenu des nombreux changements esthétiques et fonctionnels qu'il introduit. En voici un aperçu.

Le nouveau design

Tout d'abord, il y a une nouvelle interface qui fournit plus d'informations au bout de vos doigts. Elle vous permet d'accéder plus facilement aux fonctions les plus importantes sans devoir passer d'une page à l'autre ou chercher dans différents menus.

Par exemple, la zone dédiée à Google Maps est plus proche du conducteur, il y a un nouvel onglet multimédia qui affiche également les couvertures des albums préférés, ou encore le menu de démarrage rapide qui permet d'accéder rapidement aux applications récemment utilisées. Et compte tenu de la généralisation des écrans de plus en plus grands, il est désormais possible de diviser l'écran de différentes manières, voire en trois parties.

Les autres nouveautés

L'esthétique mise à part, le nouvel Android Auto accueille également quelques nouvelles fonctions. Google Assistant, par exemple, propose désormais des suggestions intelligentes : rappels pour les appels manqués, partage rapide de l'heure d'arrivée ou accès instantané à la musique et aux podcasts.

Les raccourcis pour répondre aux messages et aux appels de vos contacts favoris sont également utiles, tout comme la barre de progression des chansons et des podcasts, qui permet d'avancer ou de reculer facilement dans la lecture.

Il vous est aussi possible de passer des appels vocaux en utilisant WhatsApp directement depuis Android Auto, une fonctionnalité disponible depuis les derniers smartphones Samsung et Google Pixel.

Quand sera-t-il disponible ?

Toutes ces nouvelles fonctionnalités, comme prévu, Google les a annoncées le 5 janvier 2023 au CES de Las Vegas. Il s'agit d'une mise à jour substantielle qui arrivera bientôt, en commençant comme d'habitude par le marché américain.

La société de Mountain View n'a pas précisé le calendrier, mais compte tenu du caractère officiel de l'annonce, nous savons qu'elle est en cours de diffusion à ce stade. Comme d'habitude, gardez un œil sur la disponibilité des nouvelles mises à jour directement sur le Google Play Store.