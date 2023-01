Un géant des micropuces et des smartphones qui dévoile une nouvelle voiture ? Cela se passe au CES 2023 de Las Vegas, où Qualcomm dévoile le Snapdragon Digital Chassis. Un concept qui concentre en son sein les dernières technologies en matière de conduite autonome, de connectivité cloud, de personnalisation et d'expérience de voyage immersive.

Ce prototype de Qualcomm n'est pas totalement une surprise, puisque la multinationale californienne est déjà présente dans les voitures de série depuis des années avec ses semi-conducteurs, ainsi que ses systèmes de connexion et d'aide à la conduite embarqués. Dans ce cas, le châssis numérique Snapdragon va au-delà des technologies actuelles et offre aux fabricants ses solutions les plus avancées pour la mobilité du futur. Ce dernier n'est cependant pas conçu pour la production en série.

SUV coupé avec écran de 55 pouces

La forme de Qualcomm Snapdragon Digital Chassis se situe à mi-chemin entre celle d'une berline surélevée et d'un SUV coupé. Ses portes antagonistes ainsi que sa bande lumineuse à LED qui entoure l'ensemble du prototype, de l'avant à l'arrière en passant par les flancs, est également très originale.

Concept de châssis numérique Qualcomm Snapdragon, la vue de face

Le cockpit est tout aussi spectaculaire, avec trois sièges individuels et aucun tunnel pour entraver le mouvement des passagers. Le tableau de bord donne également un aperçu des voitures du futur, avec un gigantesque écran de 55 pouces qui court de porte en porte et se compose de plusieurs panneaux. L'écran situé devant le passager est dédié à l'info-divertissement, mais aussi aux services en ligne, au streaming vidéo et aux jeux vidéo.

Séparation des appels vocaux et de la reconnaissance des passagers

Ce qui peut sembler n'être qu'une évolution des écrans déjà disponibles sur les dernières voitures de série cache en réalité une technologie beaucoup plus sophistiquée. Par exemple, il y a des capteurs et des caméras à bord qui reconnaissent les passagers et ajustent automatiquement les paramètres préférés de chaque occupant pour la position du siège, la température, les applications et les fonctions utilisées.

Concept de châssis numérique Qualcomm Snapdragon, l'écran de 55 pouces

En outre, il est possible de personnaliser des zones audio distinctes avec réduction active du bruit et annulation de l'écho. En pratique, il est possible de passer plusieurs appels vocaux en même temps sans se gêner mutuellement.

Authentification biométrique pour les achats en ligne

Bien entendu, un assistant virtuel embarqué activé par des commandes vocales est présent, ainsi que la reconnaissance faciale et l'authentification biométrique pour les achats en ligne dans la voiture. Les services de paiement en ligne sont inclus dans l'architecture numérique du concept.

Parmi les différentes technologies Car-to-Cloud qui connectent la voiture à l'internet, on trouve le système qui, en cas d'accident, enregistre les images de l'incident et les sauvegarde sur le cloud pour une utilisation ultérieure par la police et les compagnies d'assurance.

De plus, le châssis numérique intègre pour la première fois le système sur puce (SoC) Snapdragon Ride Flex, la technologie qui regroupe toutes les fonctions des aides à la conduite avancées, de la conduite autonome et du cockpit numérique en une seule puce.