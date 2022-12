Réduire au minimum les distractions et fournir des informations de manière claire et immédiate, tel est l'objectif des systèmes d'affichage tête-haute. Cette technologie permet de projeter sur un petit écran ou directement sur la route des informations telles que la vitesse à laquelle vous roulez ou encore des indications concernant le GPS.

Au CES de Las Vegas qui se tiendra du 5 au 9 janvier prochain, Marelli présente une évolution de ce système : le Diorama Display.

Un seul écran pour tous les passagers

Le Diorama Display se compose d'un écran fin qui fait toute la longueur du tableau de bord et sur lequel sont visibles des images de haute qualité pour la navigation, la vitesse et d'autres informations utiles à la conduite. Ces données sont projetées à partir d'une source TFT à la base du tableau de bord et sont visibles de jour comme de nuit, et qu'importe les conditions météorologiques.

Selon Marelli, cette solution permet un "angle de vision beaucoup plus large que la plupart des affichages tête-haute, permettant ainsi d'afficher des informations pour tous les occupants du véhicule".

Toujours selon l'entreprise, cet affichage tête-haute peut être intégré au sein de tableaux de bord déjà conçus et assemblés, ce qui réduit les difficultés d'installation en termes d'espace et de coût pour tous les constructeurs.

Bientôt des habitacles entièrement personnalisés ?

Cette année, au CES de Las Vegas (qui est ouvert exclusivement aux médias et aux professionnels de la technologie), il y aura plusieurs stands consacrés à la personnalisation des habitacles de la voiture du futur.

En pratique, les constructeurs automobiles pourront configurer l'intérieur de leur future voiture numériquement en choisissant parmi les différentes options proposées par Marelli, notamment en termes d'éclairage, de disposition des commandes ou encore de systèmes électroniques embarqués.

Le Digital Design Studio (c'est le nom du configurateur) renvoie un design unique et sur mesure pour chaque modèle de chaque marque.