Peugeot donnera un aperçu de son avenir au CES de Las Vegas. Le 5 janvier 2023, le Lion dévoilera l'Inception Concept, un prototype destiné à être le manifeste de la prochaine génération de modèles de la firme de Sochaux en termes de design intérieur et de technologie.

Peugeot n'a pas révélé beaucoup de détails, mais il faut croire que les innovations apportées par le concept deviendront très vite la norme.

Notre essai de la Peugeot 408 : Essai Peugeot 408 (2022) : Simple effet de style ?

Nouveau look et nouvelle cabine

La présence au CES (le plus important salon mondial de l'électronique grand public) laisse penser que Peugeot travaille pour présenter un habitacle hyperconnecté et - probablement - équipé d'une nouvelle plateforme logicielle.

En effet, l'entreprise admet que sur l'Inception, nous trouverons une nouvelle génération de l'i-Cockpit et que les designers ont complètement revu l'espace intérieur "en créant une nouvelle expérience physique et numérique".

L'habitacle de l'actuel Peugeot 308

Outre la haute technologie, le concept évoluera sur le plan du style tout en conservant le "look félin" classique avec les phares à griffes LED typiques et en confirmant les valeurs de la marque : "charme, émotion et excellence".

Après la présentation du prototype, il y aura un débat avec l'état-major de Peugeot. Linda Jackson (PDG), Matthias Hossann (directeur du design), Jérôme Micheron (directeur des produits) et Phil York (directeur du marketing et de la communication) seront présents pour les journalistes.

On se voit dans la nouvelle 3008 ?

Où les nouveautés de Peugeot feront-elles leurs débuts ? Difficile à dire. Le programme 2023 de la société est déjà très chargé et comprend, entre autres, les débuts de la 308 électrique (berline et break), de la 408 et des 3008 et 5008 à moteur hybride doux. Cependant, les premières observations de la nouvelle génération de la 3008, qui pourrait arriver entre fin 2023 et 2024, ont commencé il y a quelques mois.

Suivez toute l'actualité sur le CES Las Vegas

Le nouveau Peugeot 3008 caché sous une carrosserie de C5 Aircross

Le crossover a toujours été un pionnier pour la marque en termes de style, et il est concevable que le nouveau modèle reprenne de nombreuses solutions installées sur l'Inception.