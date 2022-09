Cela fait déjà presque deux ans que le Peugeot 3008 de génération actuelle s'est présenté avec son restylage de mi-parcours. Un nouveau look, notamment avec les fameuses canines lumineuses, qui lui permet de tenir encore un peu jusqu'à la prochaine génération. Et elle se prépare déjà activement en coulisses !

Les premières photos espion montrent un véhicule de développement très précoce en test, et il ne ressemble en rien au crossover actuel.

Nous n'avons aucune idée de ce à quoi ressemblera le prochain Peugeot 3008, car le constructeur le cache sous une carrosserie... de Citroën C5 Aircross. La Citroën ne correspondant pas non plus exactement au modèle Peugeot, les portes arrière paraissent ici un peu plus courtes que sur le vrai C5. Le chrome disjoint et la garniture noire autour de la lunette arrière sont assez visibles. La Peugeot à carrosserie Citroën est également plus haute au-dessus des roues que l'Aircross standard.

Galerie: Peugeot 3008 photos espion de la seconde génération

La Peugeot 3008 pourrait gagner en taille par rapport au modèle sortant, mais ce ne sera pas un changement substantiel. Cela se traduira par plus d'espace de chargement et de passagers tout en donnant un peu d'air au plus petit crossover 2008 de la gamme Peugeot. La nouvelle génération devrait arriver avec un intérieur entièrement revu et équipé de toutes les dernières technologies et de tout le confort nécessaire.

Le crossover redessiné n'en est qu'au début de son développement et difficile pour l'heure d'en savoir plus sur la future motorisation. Néanmoins, nous nous attendons à ce que Peugeot le propose avec des configurations à essence, hybride doux, hybride rechargeable et tout électrique. La 3008 hybride haut de gamme à transmission intégrale de la génération actuelle développe une puissance de 300 chevaux et un couple de 520 Newton-mètres. Toute la gamme pourrait être lancée en même temps.

La Peugeot 3008 de nouvelle génération n'en est qu'au tout début de son développement, et elle ne devrait pas être lancée avant l'année prochaine. Nous verrons probablement des véhicules d'essai avec la carrosserie de production du crossover lors de tests plus tard dans l'année, mais les camouflages cacheront son style pendant encore longtemps.

La Peugeot 3008 est un crossover élégant à l'intérieur et à l'extérieur, ce qui en fait un choix populaire dans le segment encombré. Le design du modèle de la prochaine génération sera crucial pour son succès, alors ne vous attendez pas à ce que Peugeot le révèle avant qu'il ne soit prêt.