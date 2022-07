Il n'existe pas encore beaucoup de SUV disponibles avec différents degrés d'électrification et des motorisations 100 % électriques, donc capables de satisfaire les besoins et les goûts de différents types d'automobilistes.

Kia est pionnier en la matière, et la nouvelle génération de Kia Niro, récemment renouvelée, reste fidèle à cette philosophie qui l'a vu naître en 2016.

Une nouvelle génération qui a vu ses dimensions extérieures augmenter, élargissant le spectre de concurrents et croisant désormais les chemins de véritables best-sellers comme le Peugeot 3008, le Jeep Compass, le Seat Ateca et le Skoda Karoq, pour n'en citer que quelques-uns.

En attendant de pouvoir les comparer "en vrai", voici un face-à-face entre les SUV compacts. Des SUV aux formes classiques, c'est pourquoi vous ne trouverez pas dans le comparatif le Toyota C-HR et le Mazda CX-30, aux dimensions similaires mais aux carrosseries de coupé.

Dimensions

Avec ses 4,42 mètres de longueur, le Kia Niro ajoute 7 cm à l'ancienne génération, dépassant ainsi le seuil des 4,4 mètres sans toutefois "s'aventurer" au-delà des 4,5 mètres, se rapprochant de sa "sœur" Sportage. Une mesure qui place le SUV coréen au cœur du segment, avec la Seat Ateca à 4,38 mètres et l'Opel Grandland à 4,47.

Kia Niro Jeep Compass Nissan Qashqai

En termes de hauteur, le Niro est le seul de ses concurrents à ne pas dépasser 1,6 mètre, tandis qu'en termes d'empattement, le Coréen est le meilleur avec 2,72 mètres, offrant ainsi un plus grand confort aux passagers arrière. Enfin, en ce qui concerne le volume du coffre, nous avons pris les chiffres de la version entièrement hybride, les meilleurs pour les versions électrifiées, tandis que le Niro électrique va de 475 à 1392 litres.

Dans le peloton, le concurrent ayant la plus grande capacité est l'Opel Grandland, avec un volume de coffre allant d'un minimum de 514 à un maximum de 1652 litres.

Modèle Longueur Largeur Hauteur Empattement Volume de coffre (min/max) Kia Niro 4,42 1,85 1,57 2,72 451 / 1445 Jeep Compass 4,40 1,82 1,62 2,64 438 / 1251 Nissan Qashqai 4,42 1,84 1,63 2,67 504 / 1593 Opel Grandland 4,47 1,85 1,6 2,67 514 / 1652 Peugeot 3008 4,44 1,84 1,62 2,67 520 / 1482 Seat Ateca 4,38 1,84 1,61 2,63 510 / 1604 Skoda Karoq 4,39 1,84 1,6 2,63 521 / 1630 Toyota Yaris Cross 4,46 1,82 1,62 2,64 n.d. / n.d.

Intérieurs

Qui n'a jamais, ne serait-ce que pour un petit détail, regardé ses grands frères ou ses grandes sœurs comme un exemple ? Il en va de même pour le Kia Niro 2022 qui, en ce qui concerne le tableau de bord, s'inspire du Sportage, utilisant les deux écrans d'instrumentation et d'infodivertissement de 10,25 pouces chacun pour afficher une foule d'informations.

Kia Niro, l'intérieur

Système connecté compatible avec Android Auto et Apple CarPlay, il ne craint pas la concurrence de ses rivaux, tous équipés désormais d'une instrumentation numérique et de tous ces accessoires technologiques désormais inévitables sur les modèles modernes.

Le nouveau Kia Niro présente également un aspect intéressant qui souligne sa volonté d'être aussi durable que possible : l'utilisation de matériaux recyclés et recyclables pour de nombreuses surfaces de l'habitacle.

Les moteurs

Comme écrit au début, le Kia Niro est le seul du groupe à proposer à la fois des moteurs électrifiés et une version 100 % électrique, absente du reste de la concurrence. Bien sûr, ce n'est pas que Nissan et Toyota manquent de propositions zéro émission, mais il s'agit de modèles différents.

Ainsi, le SUV coréen commence par une version entièrement hybride de 141 ch, puis passe par la version hybride rechargeable de 183 ch jusqu'à la version électrique de 150 kW (204 ch) avec une batterie de 64,8 kWh et une autonomie annoncée de 460 km.

Opel Grandland Peugeot 3008

Des groupes motopropulseurs entièrement hybrides font partie de l'offre de la Toyota Corolla Cross seule, tandis que la Jeep Compass, l'Opel Grandland et la Peugeot 3008 s'appuient sur des groupes motopropulseurs hybrides rechargeables, flanqués d'unités essence et diesel. Le Nissan Qashqai, quant à lui, emprunte la voie de l'hybride léger ou celle du groupe motopropulseur e-Power, un hybride série où l'électrique entraîne les roues, le trois cylindres 1,5 de 158 ch étant appelé à recharger les batteries. Par commodité, nous l'incluons dans la colonne des full hybrides.

Les Seat Ateca et Skoda Karoq, en revanche, n'ont aucune trace d'électrification et ne sont disponibles qu'avec des moteurs essence et diesel.

Seat Ateca Skoda Karoq Toyota Corolla Cross

En termes de schémas mécaniques, le Niro n'est disponible qu'en traction avant, tandis que le reste de la concurrence dispose également de versions à transmission intégrale, la Corolla Cross combinant un second moteur électrique de 30 kW avec l'essieu arrière.

Modèle Essence Diesel Hybride doux Hybride complet Hybride rechargeable Électrique Kia Niro n.d. n.d. n.d. 1.6 141 ch 1.6 183 ch 204 ch Jeep Compass 1.3 130 ch 1.3 150 ch 1.6 130 ch n.d. n.d. 1.5 130 ch 1.3 190 ch 1.3 240 ch n.d. Nissan Qashqai n.d. n.d. 1.3 140 ch 1.3 158 ch 1.5 190 ch n.d. n.d. Opel Grandland 1.2 130 ch 1.5 130 ch n.d. n.d. 1.6 225 ch 1.6 300 ch n.d. Peugeot 3008 1.2 130 ch 1.5 130 ch n.d. n.d. 1.6 225 ch 1.6 300 ch n.d. Seat Ateca 1.0 110 ch 1.5 150 ch 2.0 190 ch 2.0 115 ch 2.0 150 ch n.d. n.d. n.d. n.d. Skoda Karoq 1.0 110 ch 1.5 150 ch 2.0 190 ch 2.0 115 ch 2.0 150 ch n.d. n.d. n.d. n.d. Toyota Corolla Cross n.d. n.d. n.d. 2.0 197 ch n.d. n.d.

Prix

En ce qui concerne les prix, le Kia Niro 2022 démarre à 31 790 € en finition Motion et avec une motorisation entièrement hybride, tandis qu'avec une motorisation hybride rechargeable, le prix de départ est de 37 990 €. Enfin, le Kia Niro 2022 électrique est proposé à partir de 41 990 euros en version Motion.

Un tarif en ligne avec la concurrence, avec la classique garantie de 7 ans et un équipement de série particulièrement riche, comme le veut la tradition chez le constructeur coréen.

Un tarif qui, au regard de la concurrence, se situe à mi-chemin entre les 26 100 € de la Seat Ateca (la moins chère du groupe) et les 33 120 € de la Peugeot 3008.

Modèle Prix minimum Prix maximum Kia Niro 31 790 € (hybride, Motion) 45 590 € (électrique, Premium) Jeep Compass 35 900 € (MHEV 130, Longitude) 53 000 € (PHEV 240, 4XE S) Nissan Qashqai 31 300 € (MHEV 140, Visia) 46 000 € ( e-Power Tekna+) Opel Grandland 30 700 € (1.2 130) 48 550 € (1.6 PHEV 225, Ultimate) Peugeot 3008 33 520 € (1.2 130, Active Pack) 57 500 € (Hybrid4 300, GT Pack) Seat Ateca 29 960 € (1.0 TSI 110, Style) 47 750 € (2.0 TDI 4DRIVE DSG 150, FR) Skoda Karoq 30 690 € (1.0 TSI 110, Ambition) 45 410 € (2.0 TDI 4x4 DSG SportLine) Toyota Yaris Cross n.d. n.d.

Prix aux configurateurs français au 19/07/2022