La pénurie de puces contraint les constructeurs automobiles à réduire leur production ou à retirer certaines options de leurs modèles. BMW ne fait pas exception, et comme repéré par Bimmer Today, en Allemagne, le constructeur de Munich ne propose plus l'affichage tête haute sur certains de ses modèles.

Cet équipement fait partie d'un pack facturé à 3650 € (prix allemand), qui est aujourd'hui vendu à 2500 € et qui ne contient plus d'affichage tête haute pour les versions standards. Si un client souhaite obtenir le pack complet (avec l'affichage tête haute), il doit impérativement commander une BMW M330i, M340d ou 330e. Les BMW 330i et 330d ne bénéficient donc plus de cette option.

Cela ne concerne pas uniquement la BMW Série 3, la Série 4, les X3 et X4 ainsi que la Z4, la Série 1 et la Série 2 sont aussi touchés. Visiblement, la BMW Série 5 et les modèles haut de gamme de BMW ne sont pas affectés par cette politique puisque toutes leurs versions peuvent profiter du pack complet.

Sur le configurateur BMW France, l'affichage tête haute est intégré au Pack Innovation. Celui-ci coûte 4450 €, et sur les versions standards comme la BMW 318i, l'affichage tête haute est omis. Il en va de même pour les autres versions comme la BMW 330d, etc.

De son côté, BMW n'a pas confirmé le lien de causalité entre la pénurie de puces et le réaménagement de sa gamme. Bimmer Today précise à juste titre que le retrait de l'affichage tête et la réduction des prix sont imputables à la pénurie, autrement, il n'y a aucune raison technique d'adopter une nouvelle stratégie. Comme les fournisseurs ne peuvent plus livrer les quantités nécessaires, BMW préfère distribuer ces composants rares à ses modèles les plus luxueux.

Cette pénurie est temporaire, mais nous ne savons toujours pas quand tout rentrera dans l'ordre. Si BMW est impacté de la sorte, il doit s'estimer heureux, car d'autres constructeurs sont moins bien lotis et ont dû fermer leurs lignes d'assemblage en raison de la crise. Résultat, la production automobile a baissé et les délais de livraison sont extrêmement longs.