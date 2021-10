La BMW M135i est une concurrente directe des Volkswagen Golf R, Audi S3 et autres Mercedes-AMG A 35, mais elle ne possède pas forcément le même "aura" que ses consœurs du même segment, la firme bavaroise préférant jouer la carte de la sportivité exacerbée avec sa Série 2 et la redoutable M2.

La BMW Série 1 qui, depuis son dernier renouvellement, est passée d'une architecture propulsion à celle d'une traction, a du mal à séduire les aficionados de la marque qui regrettent déjà le six cylindres en ligne de la précédente M140i. Pourtant, avec son quatre cylindres de 306 chevaux et ses quatre roues motrices, elle ne manque pas de caractère, mais les adeptes de la propulsion n'y voient plus forcément un grand intérêt.

Néanmoins, la M135i continue son petit bonhomme de chemin et, après moins de trois ans de commercialisation, reçoit quelques nouveautés. Il ne s'agit pas d'un restylage de mi-carrière pompeusement appelée "Life Cycle Impulse" (LCI) dans le vocabulaire BMW, mais plutôt d'une évolution subtile de la version que nous connaissons déjà.

Les ingénieurs ont revu plusieurs éléments, dont les suspensions, légèrement recalibrées afin d'endiguer au maximum le phénomène de roulis. Parmi les autres nouveautés, nous pouvons aussi citer les nouveaux supports pour fixer les triangles de suspension à l'avant, tandis que les supports des bras oscillants et de contrôle de l'essieu arrière ont également été revus. En outre, les valeurs de carrossage des roues avant ont été augmentées afin d'optimiser l'absorption des forces latérales.

La M135i xDrive conserve son différentiel à glissement limité mécanique intégré à la transmission automatique à huit rapports, tandis que le quatre cylindres turbo de 2,0 litres de cylindrée développe toujours la bagatelle de 306 chevaux et 450 Nm de couple. BMW a aussi apporté des modifications au son artificiel du moteur diffusé par les haut-parleurs de l'habitacle. La marque précise que le bruit canalisé à l'intérieur a été "soigneusement amplifié", bien que la plupart des fans seront probablement d'accord pour dire que ce "système" doit être complètement supprimée.

Quelques nouveautés ont aussi été apportées au nuancier, avec une nouvelle teinte "Sao Paulo Yellow" présentée sur les photos, ou encore l'ajout des couleurs "Frozen Pure Grey" et "Frozen Orange". De nouvelles jantes de 18 ou 19 pouces sont aussi disponibles, tandis que les clients pourront désormais passer par le service BMW Individual pour personnaliser autant que faire se peut leur petite sportive.