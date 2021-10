BMW Série 2 Active Tourer (2022)

Après la révélation de la nouvelle Série 2, le constructeur allemand présente la seconde génération de la Série 2 Active Tourer. Familial, ce monospace évolue à tous les niveaux. Outre son style plus moderne avec des feux avant et arrière redessinés (feux matriciels en option), des jantes allant de 16 à 19" ainsi qu'une calandre plus béante, il profite de son renouvellement pour pousser en longueur, en largeur et en hauteur.

Un peu plus grand

Désormais, la BMW Série 2 Active Tourer mesure 4386 mm de long (+32 mm), 1824 mm de large (+24 mm) et 1576 mm de haut (+2 cm). Minime, cette croissance ne profitera pas vraiment aux passagers puisque l'empattent est inchangé à 2670 mm.

Si l'extérieur évolue, l'intérieur change complètement. Cet habitacle n'est pas sans rappeler celui de la BMW iX, avec cette dalle numérique incurvée qui englobe le tableau de bord de 10,25 pouces ainsi que l'écran central de 10,7 pouces (système d'exploitation iDrive 8 avec possibilité de recevoir des mises à jour à distance et d'activer des options même après l'achat du véhicule).

Outre un nouveau volant, BMW précise que la Série 2 Active Tourer de nouvelle génération est plus accueillante grâce à une banquette coulissante qui augmente la capacité de chargement du coffre. Celle-ci peut coulisser vers l'avant de 13 cm pour libérer 90 L dans le coffre. Le volume peut passer de 470 L à 1455 L (BMW 218i Active Tourer, BMW 218d Active Tourer) et de 415 L à 1405 L (BMW 220i Active Tourer, BMW 223i Active Tourer).

Prix, finitions et motorisations

Toutes les motorisations sont couplées à la boîte automatique double embrayage à sept rapports DKG 7. Au lancement, et dès février 2022, les clients pourront choisir entre deux versions essence (218i et 220i) et une seule version diesel (218d). BMW lancera une motorisation hybride rechargeable dès l'été prochain. Il s'agit de la BMW 230e xDrive Active Tourer que vous découvrez ci-dessous.

La nouvelle Série 2 Active Tourer sera équipée de série d'un régulateur de vitesse, d'un avertisseur de maintien dans la voie et d'un avertisseur de collision. L'assistant de stationnement avec caméra de recul est également présent. Les clients pourront ajouter le régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop & Go et le maintien de voie actif (liste non-exhaustive).

La BMW 218i Active dispose d'un moteur trois cylindres 1.5 L développant 136 ch pour 230 Nm. Elle accélère de 0 à 100 km/h en 9,0 secondes. La 220i est également motorisée par le moteur trois cylindres 1.5 L, mais il est aidé par une hybridation légère de 48V. Cette version offre 170 ch pour 280 Nm et passe de 0 à 100 km/h en 8,1 secondes. Quant à la BMW 218d, son capot renferme un moteur quatre cylindres de 150 ch pour 360 Nm. Celle-ci est capable d'accélérer de 0 à 100 km/h en 8,8 secondes.

BMW pourrait aussi lancer la 223i Active Tourer, mais sa motorisation et ses performances n'ont n'a pas encore été détaillées.